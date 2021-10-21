مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة وسط حماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأفاد شهود عيان، بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى من جهة باب المغاربة، بالتزامن مع وجود حراسة مشددة من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية تركزت في الأجزاء الشرقية من المسجد، وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.

اعتقال 10 مواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة

كما اقتحم مستوطنون الموقع الأثري في شمال نابلس، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت اليوم، 10 مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين فلسطينيين بعد أن داهمت منازلهم في مدينة قلقيلية.

حملة مقاطعة منتجات المستوطنات

وكان سياسيون وأكاديميون فلسطينيون قد طالبوا بتطبيق قانون حظر التعامل بمنتجات المستوطنات، الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2010، بالإضافة إلى زيادة المقاطعة لتشمل كافة منتجات الاحتلال، حيث طالب المشاركون في مؤتمر نظمته هيئة شؤون المنظمات الأهلية الفلسطينية، ببعض الطلبات منها زيادة التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأهلية والرسمية، وجميع القطاعات، من أجل تكثيف حملات مقاطعة لمنتجات المستوطنات، كما أكدوا على أهمية نشر ثقافة المقاطعة في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية لدعم المنتج الوطني داخل الأسواق.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن توصيات المؤتمر سيتم رفعها للقيادة الفلسطينية من أجل تحويلها إلى آليات عمل قانونية وسياسية واقتصادية.

كما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، أهمية كون المقاطعة شاملة لكل منتجات الاحتلال، كما أنه لا يوجد أي فرق بين الاستيطان والاحتلال، مع وجود حالة التكامل بين الموقف الرسمي الفلسطيني، وكذلك المواقف المختلفة للفصائل من منتجات المستوطنات.