انتهاكات الاحتلال متواصلة.. مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في محيطه الشرقي.

المستوطنون اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متفرقة

وأفاد شهود عيان، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعة متفرقة، من جهة باب المغاربة تحت حماية عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلية الخاصة، وسلكوا الطريق المؤدية لباب الرحمة لأداء الطقوس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات مختلفة من قبل المستوطنين بحماية عسكرية من قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه.

في السياق أقامت مجموعة من المستوطنين اليوم الخميس، صلوات تلمودية في منطقة بئر حرم الرامة شمال الخليل بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن منطقة بئر حرم الرامة، منطقة أثرية ضمن المنطقة المصنفة «أ» ومأهولة بالسكان، والمصانع والمنشآت العامة، في حين يعتبر المستوطنون أن المكان مقدس بالنسبة لهم.

الاحتلال يواصل تجريف المقبرة اليوسفية

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد واصلت، أمس الأربعاء، أعمال التهويد والتجريف في المقبرة اليوسفية، الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، لليوم الثالث على التوالي.

وقال رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس مصطفى أبو زهرة لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن بلدية الاحتلال بالقدس أغلقت المدخل المؤدي إلى صرح الشهداء في المقبرة اليوسفية بصفائح حديدية، وأحكمت إغلاقه من الجهة الغربية، وبدأت بتسييج المنطقة المحيطة بصرح الشهداء، ونشرت قوات خاصة على الأسوار، ومنعت المواطنين والصحفيين من الدخول.

كما أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرارا بإبعاد الشابين فراس الأطرش وأحمد الطويل عن المقبرة اليوسفية المستهدفة من قبل الاحتلال شرق المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوعين، بعد تصديهما لقوات الاحتلال التي تقوم بأعمال تجريف وحفريات في المقبرة.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق عدد من الشوارع والأحياء في القدس المحتلة، اعتبارا من مساء اليوم الخميس حتى ظهر غد الجمعة، لحماية ماراثون تهويدي في عدد من الأحياء والقرى والبلدات المقدسية.

ومن المقرر أن يشمل مسار الماراثون الشوارع الرئيسية المحاذية لسور القدس القديمة، مروراً بقلب المدينة المقدسة.