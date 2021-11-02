6 معلومات عن فيلم «Dune» جعلته يتصدر شباك التذاكر بأعلى الإيرادات

تصدر فيلم «Dune»، شباك التذاكر، حيث استطاع تحقيق أعلى الإيرادات، التي كادت أن تصل إلى 300 مليون دولار في دور العرض حول العالم، وذلك خلال 10 أيام فقط، حيث جرى طرح الفيلم في 22 أكتوبر الماضي، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فارايتي».

فيلم «Dune» مأخوذ من رواية الكاتب فرانك هربرت

فيلم «Dune»، مأخوذ من رواية للكاتب فرانك هربرت، التي طرحت في عام 1965، والتي استطاعت الحصول على عدة جوائز مثل: هوقو، ونيوبلا، كأفضل رواية.

فيلم «Dune»، مبني أيضاً على الفيلم الأصلي الذي أخذ نفس الرواية الناجحة للكاتب فرانك هربرت، ويحمل أيضاً نفس الاسم «Dune»، والذي أخرجه ديفيد لينش، في الثمانينات من القرن الماضي.

فيلم «Dune» من إخراج دينيس فيلينوف

أخرج النسخة الحديثة من فيلم «Dune»، المخرج الكندي دينيس فيلينوف، الذي اعتاد أن يقدم نوعية فريدة من الأفلام التي تتحدث عن الخيال العلمي، وحققت أعماله السابقة مشاهدات عالية، وتصدرت أعلى الإيرادات منذ طرحها.

قصة فيلم «Dune»

تدور قصة فيلم «Dune»، حول المغامرة والخيال العلمي، حيث يتم توكيل ابن عائلة نبيلة، بأن يقوم بحماية شئ ثمين جداً، ومهم في المجرة بأكملها.

الممثلون المشاركون في فيلم «Dune»

وكان أداء فريق العمل المشارك في فيلم «Dune» مذهلا، فضلا عن تحقيق النجوم المشاركين شهرة واسعة من خلال أدوارهم السابقة، كما حصلوا على قاعدة جماهيرية كبيرة، منهم الممثلة زيندايا من أفلام «Spider-Man»، الأخيرة، جوش برولين صاحب دور «ثانوس» في عالم مارفل السينمائي، ريبيكا فيرغسون التي اشتهرت من خلال أفلام «Mission Impossible»، وصاحب الأفلام المتنوعة خافيير بارديم، الممثل الكبير ستيلان سكارسغارد بطل مسلسل «Chernobyl».

المؤثرات البصرية والموسيقى في فيلم «Dune»

المؤثرات البصرية في فيلم «Dune»، كانت مذهلة وتحبس الأنفاس، من روعتها وجمالها، كما كانت الموسيقى التصويرية من تأليف هانز زيمر، التي كانت في مستوى عال، واستطاعت أن تبهر الكثيرين.