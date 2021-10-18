تعرف على موعد عرض فيلم «Dune» في السينمات المصرية

استقبلت بعض دور العرض السينمائية حول العالم، فيلم «Dune» والذي استطاع أن يحقق مشاهدات عالية منذ بداية عرضه، كما أصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصةً بعد حصوله على إشادات عديدة من النقاد.

موعد عرض فيلم «Dune» في السينمات المصرية

كشفت شركة «Warner Bros» وشركة «Legendary Pictures» للإنتاج والتوزيع السينمائي، عن عرض فيلم «Dune»، للمخرج دينيس فيلنوف، في يوم 20 أكتوبر من العام الجاري، بالسينمات المصرية والعربية، كما سيتاح عبر المنصة الإلكترونية «HBO».

النجم العالمي «جايسون موموا» يروج لفيلمه الجديد

وحرص النجم العالمي «جايسون موموا»، على الترويج لفيلمه من خلال نشره لمجموعه من الصور تحتوي على أبطال عمل فيلم «Dune»، من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، وذلك قبل عرضه رسمياً في عدة دول، بينما قامت شركة «Warner Bros»، بدورها وطرحت فيديو دعائياً لهذا الفيلم، وكُشف من خلاله عن بعض اللقطات التشويقية من هذا العمل الجديد.

فيلم «Dune» يُعرض في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي ويذكر أن فيلم «Dune»، عُرض لأول مرة خلال فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، في شهر سبتمبر الماضي، وذلك قبل طرحه في دور العرض السينمائية العالمية، وهذا وفقاً لما جاء على موقع «screendaily».

أبطال فيلم «Dune»

أما عن أبطال العمل، فتشارك في فيلم «Dune»، مجموعة كبيرة من النجوم العالميين، فمنهم: أوسكار إسحاق، زندايا، ريبيكا فيرجسون، جوش برولين، ديف باتيستا، جيسون موموا، بابس أولوسانموكون، وعدد آخر من الفنانين.

قصة فيلم «Dune»

وعن قصة الفيلم، فإنها تدور حول رحلة أسطورية، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب «فرانك هيربيرت»، التي نُشرت في عام 1965، كما ينتمى أيضاً إلى نوعية الخيال العلمي والمغامرة، وتدور الأحداث حول وجود ابن عائلة نبيلة والذي يتم تكليفه بحماية العنصر الأكثر قيمة وحيوية في المجرة الكونية والحفاظ على العالم من النهاية والدمار.