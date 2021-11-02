صاحبة ذهبية كرة السرعة: حققت رقم عالمي في بطولة تونس

أعربت اللاعبة هاجر أحمد رمضان، لاعبة المنتخب الوطني لكرة السرعة، عن سعادتها بالحصول على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لكرة السرعة للناشئين بنات فردي «السولو»، قائلة إنّ رياضة كرة السرعة بدأت في مصر من الأساس: «أنا في 3 ثانوي، ووقتي مشغول ديما، وأهلي بيساعدوني كتير عشان أتجاوز أي صعب، وأقدر أوفق بين التمرين والدراسة».

رقما عالمي جديد في البطولة الـ33 بتونس

وقالت لاعبة المنتخب الوطني لكرة السرعة، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد، وجومانا ماهر، إنّها حققت رقما عالميا جديدا في البطولة رقم 33 التي أُقيمت في 26 أكتوبر بتونس، تحت إشراف المدير الفني للفريق كابتن علي جمعة، ومدربي الفريق كابتن رضوى الشرقاوي، كابتن هالة خطاب، كابتن خالد كامل، كابتن أحمد علي

مصري ابتكر كرة السرعة

وكشف كتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، عن تاريخ «كرة السرعة» في مصر، موضحا أنّ ممارسة هذه الرياضة بدأت عام 1960 بالأماكن الواسعة أو على الشواطئ، ثم تطورت بعد ذلك لتصبح رياضة دولية باسم كرة السرعة، مؤكدا أنّها اختراع مصري 100%.

وتتلخص اللعبة في تثبيت كرة التنس بخط متين، بينما ينتهي الطرف الآخر من الخيط بعقدة متينة ومثبتة بعمود معدني ثابت على الأرض، وابتكرها محمد حسين لطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة عام 1960، وأصبحت بعدها رياضة عالمية، حسب كتاب اللغة العربية.

براءة اختراع لكرة السرعة

وحصل محمد حسين لطفي، على براءة اختراع لكرة السرعة عام 1972، ليثبت للعالم أنّها اختراع مصري خالص، وكان أول ملعب لكرة السرعة بمدينة بورسعيد باسم «كرة الدائرة»، ثم سرعان ما انتشرت ممارستها على الشواطئ حتى أطلق عليها «كرة الشاطئ»، ثم تغيّر اسمها للاسم المتعارف عليه حاليا وهو «كرة السرعة»، ولقيت إقبالا كبيرا من مختلف الأعمار في كثير من الدول، وأصبحت رياضة دولية تمارس بالعديد من المحافل الدولية.