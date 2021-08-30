وزير الشباب والرياضة يتفقد مصابي حادث فريق كرة السرعة

زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مصابي فريق كرة السرعة بكفر الشيخ، اليوم، والذين أصيبوا في حادث مروع علي الطريق الزرعي بمحافظة المنوفية، قبل عدة أيام، ورافق الوزير والمحافظ، خلال الزيارة، الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وعدد من مسؤولي المستشفى الجامعي .

وزير الشباب والرياضة يستمع إلي شرح للحالة الصحية للاعبين

واطمأن وزير الشباب والرياضة، علي تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين من اللاعبين صغار السن، واستمع إلي شرح من أطباء المستشفى لمعرفة حالة المصابين، وكيفية مساعدتهم بالأجهزة التعويضية في الفترة المقبلة .

مصادر طبية: استقرار حالة لاعبي كرة السرعة المصابين في حادث المنوفية

وأكدت مصادر طبية، بجامعة المنوفية، لـ«الوطن»، أن المستشفى استقبل 5 من المصابين، بعضهم تعرض لبتر في الأطراف نتيجة الحادث، مشددة علي أن حالتهم الصحية مستقرة الآن ويخضعون للمتابعة الدقيقة من قبل الأطباء في المستشفى الجامعي، وتحت إشراف مباشر من قيادات المستشفى والجامعة .

وشهدت محافظة المنوفية، خلال الأسبوع الماضي، حادث مروع عندما اصطدم أتوبيس مخصص للاعبي كرة السرعة بكفر الشيخ، أثناء عودتهم من إحدي البطولاتالرياضية، وأصيب في الحادث 12 شخصا، وجري تحويل 5 مصابين بإصابات خطيرة إلي المستشفي الجامعي بشبين الكوم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم .