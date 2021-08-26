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محمود مسلم

«معاش ثابت» و«أجهزة تعويضية» لفريق كرة السرعة ضحايا الحادث المروري

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الوطن
03:45 م | الخميس 26 أغسطس 2021
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على صرف معاش ثابت ودعم مادي للاعبي فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق، الذين تعرضوا لحادث مروري أليم، وصرف أجهزة تعويضية لهم، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على المجلس بهذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء بحسب بيان عنه اليوم، على إجازة ترقية وضمّ مدة الخبرة العملية والعلمية للمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.

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