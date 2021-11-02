قمة المناخ.. تعهد عالمي بإنهاء إزالة الغابات خلال 9 سنوات وجونسون يرحب

رحب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بتعهد أكثر من مائة من قادة العالم بإنهاء إزالة الغابات وانحلال التربة بحلول 2030.

وقال «جونسون»، في تغريدة نشرها على موقع «تويتر»، ونقلتها شبكة «سكاي نيوز»، البريطانية اليوم الثلاثاء، «الغابات هي رئة كوكبنا، اليوم في قمة (كوب 26)، سيتخذ أكثر من 100 قائد يمثلون 85% من العالم، إجراءات بارزة لإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030، بهذا التعهد، لدينا فرصة لإنهاء تاريخ البشرية الطويل من قهر الطبيعة، لنصبح بدلا من ذلك حماة لها».

100 زعيم عالمي يتعهدون بإنهاء إزالة الغابات بحلو ل 2030

وتعهد أكثر من 100 زعيم عالمي في وقت متأخر من أمس الاثنين، بإنهاء إزالة الغابات وانحلال التربة بنهاية العقد الحالي، بدعم من أموال عامة وخاصة، حجمها 19 مليار دولار، للاستثمار في حماية الغابات واستعادة غطائها النباتي.

ودعم زعماء دول منها البرازيل وإندونيسيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية، التي تمثل مجتمعة 85% من غابات العالم، البيان المشترك في محادثات المناخ (كوب26) في جلاسكو.

وتعهدت 12 دولة، بينها بريطانيا بتقديم 8.75 مليار جنيه إسترليني بما يعادل 12 مليار دولار من الأموال العامة، بين 2021 و2025، لمساعدة الدول النامية عبر جهود منها استعادة عافية الأراضي التي تعرضت لانحلال التربة والتصدي لحرائق الغابات بحسب الاتفاق.

بريطانيا ستقدم 12 مليار دولار لاستعادة عافية الأراضى فى الدول النامية

فيما سيقدم أكثر من 30 كيانا استثماريا من القطاع الخاص، من بينها (أفيفا وشرودرز وأكسا)، ما لا يقل عن 5.3 مليار جنيه أسترليني أخرى، كما تعهدت هذه الكيانات، التي تمثل 8.7 تريليون دولار من الأصول المدارة، بوقف الاستثمار في أنشطة متعلقة بإزالة الغابات بحلول 2025، وفقا لشبكة «سكاى نيوز».

وذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، نيابة عن زعماء القمة، أن إعلان جلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي، سيغطي غابات تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 21 مليون كيلومتر مربع.

تعهدات بمليارات الدولارات لحراس الغابات والزراعة المستدامة من السكان الأصليين

وأُطلقت مجموعة من المبادرات الحكومية والخاصة الأخرى للمساعدة في التوصل إلى ذلك الهدف، ومنها تعهدات بمليارات الدولارات لحراس الغابات والزراعة المستدامة من السكان الأصليين.

وانطلقت قمة المناخ «كوب 26»، رسميا أمس الاثنين، في مدينة جلاسكو الإسكتلندية، وتستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، ويشارك فيها ممثلو أكثر من 190 دولة، وتأتي وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ ظهرت في الكوارث الطبيعية التي عصفت بمناطق عدة حول العالم في وقت سابق من 2021.