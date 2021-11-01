كل ما تريد معرفته عن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في جلاسكو

يُنظر إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في جلاسكو، باعتباره محطة مفصلية للراغبين في جعل التغير المناخي تحت السيطرة، وتعتبر القمة فرصة مناسبة لقادة العالم لمناقشة ما أنجز على صعيد التغير المناخي منذ مؤتمر باريس التاريخي عام 2015 حتى الآن، وتعد هذه القمة الأهم على صعيد إلزام الدول حول العالم باتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

واتفق القادة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في جلاسكو على محاولة إبقاء معدل ارتفاع درجات الحرارة دون الدرجتين وقصره على 1.5 درجة مئوية، لكن العديد من العلماء يقولون إن الجهود لم تُكلل بالنجاح، وإن درجات الحرارة حول العالم قد ترتفع بمقدار ثلاث درجات.

وتُشرف الأمم المتحدة على تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، الذي يحمل اسم «مؤتمر الأطراف السادس والعشرين COP26».

الأمم المتحدة تحذر من الانبعاثات

ويهدف المؤتمر إلى منع حرارة الكوكب من تجاوز زيادة قدرها 1.5 درجة مئوية مقارنة بالقرن التاسع عشر أو عصر ما قبل الصناعة، وهذا يتطلب تخفيضات جذرية وعاجلة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والغازات الدفيئة الرئيسية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.

وارتفعت درجة حرارة الكوكب بالفعل بواقع 1.1 درجة في المتوسط​​، وفقًا لتقرير IPCC الصادر في أغسطس.

وحذرت الأمم المتحدة هذا الشهر من أنه بدون تغييرات جذرية في الانبعاثات، يتجه العالم نحو ارتفاع في درجة الحرارة لا يقل عن 2.7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

ما هو التغير المناخي؟

ويُستخدم مصطلح التغير المناخي لوصف التغيير طويل المدى في الأحوال الجوية لكوكب الأرض، وارتفعت حرارة العالم بمقدار 1.2 درجة مئوية منذ انتشار المصانع، وستظل درجات الحرارة في ارتفاع مطرد لحين إقدام الحكومات على اتخاذ خطوات تحول دون ذلك، حيث تتمثل الآثار المحتملة للتغير المناخي في نقص الغذاء، وفي موجات طقس حار، وعواصف، وارتفاع منسوب المياه، وغير ذلك.