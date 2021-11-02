وزير البيئة الأردني: كلمة السيسي في قمة المناخ أظهرت معاناة المنطقة

أكد وزير البيئة الأردني معاوية الردايدة، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة المناخ بجلاسكو أمس أظهرت بوضوح ما تعانيه المنطقة والدول النامية، مشيدا في مقابلة خاصة مع قناة "تن" الفضائية من مدينة جلاسكو بإسكتلندا التي تستضيف قمة المناخ السادسة والعشرين- بكلمة الرئيس السيسي والتي ركزت على ما تعانيه المنطقة والدول النامية حينما تحدث الرئيس قائلًا: "نعلم ما يجب أن نقوم به لكن يجب على الدول المتقدمة الوفاء بالمطلوب".

التحدي المناخي وأزمة المناخ العالمية تمس كافة سكان الأرض

وأشار الوزير إلى أن التحدي المناخي وأزمة المناخ العالمية تمس كافة سكان الأرض، مشيرًا إلى أن الدول النامية بوجه الخصوص، وخاصة المنطقة العربية تتعرض لصدمات التغير المناخي بما ينبئ بأن المستقبل أكثر حرارة سواء في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا.

ونوه الوزير الأردني بأن الدول العشرين الصناعية مسئولة بنسبة 80% عن الانبعاثات الحرارية في المنطقة، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يضطلع بدوره لكن عبر مساهمات محددة وطنياً، ونتطلع لمضاعفاتها عبر الدعم الدولي ومساهمات الدول الأقوى اقتصاديا.

الدول العشرين الصناعية مسئولة بنسبة 80% عن الانبعاثات الحرارية

وأوضح الوزير الأردني: "كنا في أول زيارة لوفد أردني رسمي للعاصمة الإدارية الجديدة برفقة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ونظيره الدكتور مصطفى مدبولي، وكانت تجربة رائدة وشيء مشرف"، معتبرا أن العاصمة الإدارية الجديدة تعكس التحول الحقيقي لمواجهة التغير المناخي حيث إنها مدينة صديقة للبيئة وخضراء.

وشدد الردايدة على أن بلاده ترتبط بعلاقات وثيقة وتاريخية مع الشعب المصري، مضيفًا: "منبع العلاقات الوثيقة هي العلاقة الخاصة التي تربط العاهل الأردني الملك عبد الله وشقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي".

الأردن يواجه أزمة حادة بسبب التغيرات المناخية

وأضاف أن الأردن يواجه أزمة حادة بسبب التغيرات المناخية تتمثل في ندرة المياه مع تقلص الأمطار، مضيفا: "في نفس الوقت المياه الجوفية تشهد هي الأخرى معاناه بسبب الكم والنوع"، لافتا إلى أن أزمة المياه تتفاقم بسبب موجات اللاجئين حيث إن البحر الميت تأثر بالتغير المناخي والاستغلال غير الصحيح للموارد المائية ما أدى لتفاقم أزمة المياه بالأردن وبلوغها مرحلة حرجة.

وتابع وزير البيئة الأردني بأن بلاده هي من أكثر الدول في إعادة استخدام وتكرير المياه وتدويرها، ولكنها تعاني في المقابل من التصحر والجفاف وهي أزمة تضرب المنطقة بأكملها وهناك شيء متشابه بين التحديات التي تواجهها مصر والأردن في المنطقة.