«أموك» تتعاون مع جامعة الإسكندرية لربط المنشآت الصناعية بالتعليمية

شهد اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» يمثلها إيهاب عبدالحليم مبروك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وجامعة الإسكندرية، ويمثلها الدكتور عبدالعزيز قنصوه، بهدف تعزيز التواصل بين المنشآت الصناعية والصروح التعليمية الكبرى، وسد الفجوة بين المجال الصناعي ومجال البحث العلمي ليكون الهدف صناعة قائمة على المعرفة.

توحيد الجهود لمشاركة شركات البترول بالتنمية المستدامة

جاء ذلك في إطار المبادرة لتوحيد الجهود لزيادة مشاركة شركات البترول في تحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030، وفي ظل استغلال الإرادة السياسية لتفعيل التعاون، بحضور وفد رفيع المستوي من الجانبين.

وأوضح إيهاب مبروك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وجامعة الإسكندرية، أنَّ هذا البروتوكول يعد جزءاً هاماً من الدور الإيجابي الذي تتبناه شركة أموك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتتطلع من خلاله إلي ربط القطاع الأكاديمي بسوق العمل بصورة فعلية والمساهمة في إيجاد حلول غير تقليدية للمشكلات التي تواجه العمليات الإنتاجية بشركة «آموك»، وكذلك الاستفادة من إمكانيات العاملين الحاصلين علي درجات علمية في كل المجالات سواء الإدارية أو الفنية أو البيئية.

تأهيل الطلاب لسوق العمل بمنهجية علمية

وعبر عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، في أثناء فعاليات توفيع البروتوكول عن القيمة المضافة من توفير فرص تدريب لطلاب الجامعة (INTERNISHIP) واتباع المنهجية العلمية في طرق إزالة المعوقات وتزويدهم بالخبرات العملية وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل.

ونوه إلى مساندة البحث العلمي والنهوض بالتعليم العالي، والاستفادة بما تقدمه هذه الأبحاث من حلول للمشكلات الصناعية وربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي والتطبيقي وتحقيق الاستغلال الأمثل للامكانيات العلمية والمادية المتوفرة لدى الطرفين، إلى جانب المشاركة المشاريع والأبحاث وورش العمل، بما يضاعف من حجم المردود الناتج عن الجهود الكبيرة التى يقدمها قطاع البترول والغاز للمساهمة فى التنمية الصناعية والاقتصادية.