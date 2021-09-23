فودة يطالب شركات البترول بالمشاركة المجتمعية وتوفير وظائف للسيناوية

تستحوذ محافظة جنوب سيناء علي ثروات طبيعية متعددة، البترول، ويصل نصيب المحافظة إلى ثلث إنتاج مصر من الذهب الأسود، وتقع أشهر حقول البترول بالمحافظة في سدر، عسل، أبورديس، بلاعيم بحري، بلاعيم بري، ورأس جارة.

وتتركز حقول البترول علي ساحل خليج السويس بداية من رأس سدر وحتي طور سيناء، وبالرغم من هذا الكم الكبير من حقول البترول إلا أن العائد علي المحافظة صفر، فضلا عن التلوث البيئي في السواحل بسبب هذه الشركات مما يؤثر علي حركة الصيد، ولكن لا حياة لمن تنادي.

الحل في الشراكة المجتمعية

ودائما ما يسعى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لإشراك هذه الشركات في خدمة المجتمع المحلي حتي تؤدي واجبها المجتمعي، وقد التقي المحافظ بمسئولي شركة ايني الإيطالية الشريك الأجنبي في شركة بترول بلاعيم التي تنتج أكثر من ثلث انتاج البترول وطالبهم بالوقوف مع المواطنين، وتقديم خدمات للمجتمع المحلي حيث تحتاج المدينة بعض الخدمات التي لا تستطيع الدولة وحدها تحقيقها، مشيرا إلى توجيه الرئيس السيسي بضرورة وجود شراكة مجتمعية.

وأكد المحافظ في تصريحاته اليوم أنه طالب بزيادة تفعيل دور الشركة فى المشاركة الإجتماعية بمحافظة جنوب سيناء، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم وإنشاء كورنيش بمدينة ابورديس، والمساهمة في انشاء ممشى 306 لخلق فرص عمل لأبناء المحافظة ، وأيضا المساهمة في البنية التحية لمقر الجامعة بمدينة ابورديس، والمساهمة في إنشاء معارض للمشغولات والحرف اليدوية لتشجيع الأسر علي العمل وخلق فرص لتشغيل الشباب.

شركات البترول مطالبة بتعيين السيناوية

أوضح السيد عوض عضو مجلس النواب، في تصريح خاص أن شركات البترول العاملة علي أرض جنوب سيناء مطالبة بتشغيل أبناء المحافظة في الشركات التابعة لها، حيث يوجد يوجد شركات خدمات تابعة لشركات البترول تستطيع أن تستوعب أبناء المحافظة، لكن الشركات تفاجأ الجميع بتعيينات من خارج المحافظة بالمئات، ونصيب أبناء جنوب سيناء من هذه الوظائف لا يذكر.

وناشد عوض رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات بتخصيص نسبة من الوظائف لأبناء المحافظة خاصة أن هناك مدرسة للبترول في ابورديس، ويوجد خريجين من هذه المدرسة من المفترض أن تقوم الشركات بتعيين المتفوقين.