«الملا»: مبادرة لتوحيد الجهود لزيادة مشاركة شركات البترول في التنمية المجتمعية

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المائدة المستديرة حول الدور المجتمعي لقطاع البترول ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، التي عقدت بمشاركة لفيف من قيادات قطاع البترول ورؤساء ومديري شركات البترول العالمية العاملة في مصر.

وأكد الوزير، في بيان، اليوم الاثنين، التزام قطاع البترول المصري بكافة شركاته، بالتعاون مع شركائه الأجانب، بتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة لدعم المبادرات والمشروعات الحيوية، التي تلبي أولويات أساسية للمجتمع وللمواطنين، في إطار استراتيجيته الجديدة للمسئولية الاجتماعية للشركات.

إنشاء إدارات خاصة بالتنمية المستدامة

وأوضح «الملا»، أن قطاع البترول بكافة مؤسسات وشركاته، يعمل مع شركائه الأجانب حاليا من خلال لجنة عليا مٌشكلة حديثا على تطوير رؤية استراتيجية جديدة موحدة، تسهم في توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص؛ للمساهمة في المشروعات ذات الأولوية التي تلبي احتياجات أساسية للمجتمع، ولها مردود كبير على المواطنين، بديلا عن تقديم مبادرات فردية، وهو ما يعزز من كفاءة وفعالية الإنفاق الذي يحرص قطاع البترول على تقديمه والجهود الجارية في هذا المجال.

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية، تسهم في تمكين قطاع البترول وشركاته من تقديم مساهمات فعالة في التنمية المستدامة، وتمتد الجهود لتشمل المساهمة الموحدة في العديد من المشروعات والمجالات الأساسية للمجتمع.