الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ترفع سن المعاش من 60 لـ65 عامًا

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 2019، عمل على تحسين وزيادة المعاشات، واستحداث نظام للمعاش الإضافي، كما أعفى العمالة غير المنتظمة من حصة صاحب العمل، حيث سيتحمل نظام التأمين الاجتماعي تلك الحصة بدلاً منهم.

وأضافت الهيئة على موقعها الرسمي، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد لا ينتقص من الحقوق المكتسبة للمواطنين، ولا يخل بأي منها.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية على رفع سن المعاش تدريجيا، حيث نصت المادة 41 من قانون التأمينات كالتالي: «يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون الخامسة والستين اعتبارًا من أول يوليو 2040»، وبناء عليه أوضحت هيئة التأمينات ما يلي:

في 1 يوليو 2032، سيتم رفع سن المعاش لـ 61 عامًا.

في 1 يوليو 2034، سيتم رفع سن المعاش لـ 62 عامًا.

في 1يوليو 2036، سيتم رفع سن المعاش لـ 63 عامًا.

في 1يوليو 2038، سيتم رفع سن المعاش لـ 64 عامًا.

في 1 يوليو 2040، سيتم رفع سن المعاش لـ 65 عامًا.

ووفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، فإن مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عامًا.