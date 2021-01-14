تفاصيل رفع سن المعاش حتى 65 عاما تدريجيا

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن ايرادات الهيئة بلغت 322 مليارا و300 مليون جنيه عن العام المالى 2019- 2020، مقابل 240 مليارا عن العام المالى الماضى بزيادة قدرها 34.3%.

وبلغت مصروفات الهيئة عن العام المالى 2019- 2020، 228 مليار و300 مليون جنيه مقابل 184 مليار و700 مليون جنيه عن العام الماضى بنسبة زيادة 23.6%.

توحيد سن المعاش بهدف المساواة وتوحيد المزايا التأمينية للجميع

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاماً، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لافتة إلى أنه يجري توحيد سن المعاش ليصبح 65 عاماً، اعتباراً من يوليو عام 2040، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج، وذلك بهدف المساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع.

ووضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات كالتالي:

– رفع سن المعاش لـ 61 عامًا فى يوليو 2032.

– رفع سن المعاش لـ 62 عامًا فى يوليو 2034.

– ثم رفع سن المعاش مرة أخرى لـ 63 عامًا فى يوليو 2036.

– رفع سن المعاش لـ 64 عامًا فى يوليو 2038.

– رفع سن المعاش لـ 65 عامًا فى يوليو 2040.

وجاء نص المادة 41 من قانون التأمينات كالتالى: "يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو 2040.

مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60

ووفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، فإن مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عامًا، أما مواليد عام 72 و 73 سيخرجون على المعاش على سن 61 عامًا أي عام 2032 .

مواليد 76 و77 سيخرجون على المعاش في سن 63 عامًا

أما مواليد 74 و 75 سيخرجون على المعاش في سن 62 عامًا أي عام 2034، وكذلك مواليد 76 و77 سيخرجون على المعاش في سن 63 عامًا أي عام 2036 ، ومواليد 78 و79 سيخرجون على المعاش في سن 64 عامًا أي عام 2038.