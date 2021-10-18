لأصحاب المعاشات والمستحقين.. اعرف موعد زيادة المعاشات

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد الزيادة الجديدة لـ أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مؤكدة أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، نص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15٪)، لتصبح الزيادة المقررة فى يوليو المقبل 2022.

يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش

وأوضح القانون، أنه لا تزيد قيمة زيادة المعاش على نسبة الزيادة، منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة.

إعانة عجز تقدر بـ20% شهريا

ووفقا لنص المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ20% شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزياداته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل.

حالات استحقاق المعاش

ونص قانون المعاشات على استحقاق المعاش والحصول على زيادة المعاش، كل من بلغ سن الشيخوخة، مع توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز، حيث يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة فى الحالات التالية:

- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة أو العجز الجزئى المستديم، متى ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل.