السيسي يتبادل التحية مع أفراد الجالية المصرية في اسكتلندا (صور)

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورا للرئيس عبدالفتاح السيسي من أمام مقر إقامته في اسكتلندا، حيث وقف لالتقاط الصور وتبادل التحية، مع أفراد الجالية المصرية المقيمين في اسكتلندا.

استقبال حافل للرئيس السيسي

وقالت المهندسة ميرفت خليل، نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج ببريطانيا، إنّ عملية تنظيم استقبال جماهيري حافل للرئيس عبدالفتاح السيسي في المملكة المتحدة، بمثابة واجب وطني على المصريين بالخارج، مشيرة إلى أنّ المصريين في جميع دول العالم، يسعدون بحضور الرئيس السيسي أي مناسبة أو حدث مهم خارج البلاد.

وأضافت نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج ببريطانيا، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد، وجومانا ماهر، أنّ حب الوطن لا يتجزأ، ونعلم أنّ الوطن بحاجة لنا، متابعة: «بعد ما الرئيس السيسي تولى الحكم، عمل للمصريين في الخارج قيمة كبيرة، وبيذكرهم في كل اجتماع، وبيحاول ضمهم لجموع المصريين».

واستطردت خليل، أنّ ملف المصريين بالخارج هو الأشهر الآن، ورؤساء الجاليات الآن على الشاشات المصرية، فضلا عن مشاركة المصريين بالخارج في أي استحقاقات ووجودهم بقوة.

وبدأت أعمال قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة جلاكيسو الإسكتلندية، وتستمر على مدار أسبوعين، وتناقش الاستجابة الدولية حول المناخ أملًا في الحد من الاحتباس الحراري، والتي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقمة المناخ هي قمة سنوية تحضرها 197 دولة لمناقشة التغيرات المناخية، وما الذي تفعله هذه البلدان، والعالم أجمع، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة.