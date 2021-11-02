اتحاد المصريين ببريطانيا: استقبال السيسي بمثابة واجب وطني علينا

قالت المهندسة ميرفت خليل نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج ببريطانيا، إن عملية تنظم استقبال جماهيري حافل للرئيس عبد الفتاح السيسي بلندن، بمثابة واجب وطني على المصريين بالخارج، متابعة أن المصريين في جميع دول العالم سعداء بحضور الرئيس السيسي أي مناسبة، مشددة على أن المصريين في جميع دول العالم سعداء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أي مناسبة أو حدث مهم بالعالم.

عمل للمصريين بالخارج قيمة كبيرة

وأضافت نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج ببريطانيا خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد، وجومانا ماهر، «أن حب الوطن أمر لا يتجزأ ونعلم أن الوطن بحاجة لنا، والرئيس السيسي بعدما تولى الحكم، عمل للمصريين بالخارج قيمة كبيرة، ويذكرهم في كل اجتماع، ويحاول ضمهم لجموع المصريين».

ملف المصريين بالخارج هو الأشهر الآن

واستطردت نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج ببريطانيا، أن ملف المصريين بالخارج، هو الأشهر الآن، ورؤساء الجاليات الآن على الشاشات المصرية، بالإضافة إلى مشاركة المصريين بالخارج في أي استحقاقات، ويتواجدون بقوة.

قمة المناخ سنوية تحضرها 197 دولة لمناقشة التغيرات المناخية

وبدأت أعمال قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة جلاكيسو الإسكتلندية، مساء أمس، والتي تستمر على مدار أسبوعين، وتناقش الاستجابة الدولية حول المناخ أملًا في الحد من الاحتباس الحراري، والتي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قمة المناخ هي قمة سنوية تحضرها 197 دولة لمناقشة التغيرات المناخية، وما الذي تفعله هذه البلدان، والعالم أجمع، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة.