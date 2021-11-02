  الرئيس الأمريكي في قمة المناخ: الحفاظ على الغابات أمر لا غنى عنه

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على أهمية الحفاظ على الغابات، مشيرا إلى أن ذلك أمرا لا غنى عنه، نظرا لأن الغابات لديها القدرة على تقليل الكربون على مستوى العالم بأكثر من الثلث.

بايدن: الغابات تستطيع تقليل الكربون على مستوى العالم بأكثر من الثلث

وأضاف «بايدن»، خلال الكلمة التي ألقاها في اليوم الثاني من قمة المناخ (كوب 26) المنعقدة في مدينة جلاسكو الإسكتلندية، أن «الحفاظ على غاباتنا والنظم البيئية الهامة الأخرى هو جزء لا غنى عنه للحفاظ على أهدافنا المناخية في متناول اليد، بالإضافة إلى العديد من الأولويات الرئيسية الأخرى التي نمتلكها معا».

وتابع «الحفاظ على الغابات والنظم البيئية الأخرى يمكن وينبغي أن يؤدي دورا مهما في استراتيجية الوصول بالانبعاثات إلى الصفر».

بايدن: يجب استدعاء الإرادة لفعل الصواب

وأردف الرئيس الأمريكي، خلال كلمته بقمة المناخ، أنه «يجب استدعاء الإرادة لفعل الصواب وما هو ضروري وما هو في مقدورنا، يبدو الأمر بسيطا وأعتقد أنه بهذه البساطة، لنبدأ العمل، يمكننا القيام بذلك وسيكون لذلك تأثيره على الجيل».

وانطلقت قمة المناخ «كوب 26» رسميا أمس الأول الأحد، في مدينة جلاسكو الإسكتلندية، وتستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، ويشارك فيها ممثلو أكثر من 190 دولة، وتأتي وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ ظهرت في الكوارث الطبيعية التي عصفت بمناطق عدة حول العالم في وقت سابق من 2021.