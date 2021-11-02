دعم الدول النامية والانتقال للاقتصاد الأخضر.. مطالب قمة المناخ (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد، وجومانا ماهر، تقريرًا بعنوان «دعم الدول النامية والانتقال للاقتصاد الأخضر.. مطالب قمة المناخ في جلاسكو»، وأكد التقرير على أن قمة المناخ في جلاسكو، وضعت خريطة واضحة لمواجهة تحديات المناخ والصعاب التي يتعرض لها الكوكب، وخاصة في الدول النامية التي تحتاج لمتطلبات مالية تصل لـ 100 مليار دولار، بالإضافة لوفاء الدول العظمى لتعهداتها السابقة في هذا الإطار.

تحتاج البلدان إلى إدارة التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ

وأشار التقرير لبيان الموقع الرسمي لقمة المناخ cop 26، والمقامة لتحقيق أهدافنا المناخية، حيث ستحتاج كل شركة مالية وكل بنك وشركة تأمين ومستثمر إلى التغيير، كما تحتاج البلدان إلى إدارة التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ على حياة مواطنيها وهم بحاجة إلى التمويل للقيام بذلك.

نحن بحاجة للانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا

وأشارت القمة إلى أن التمويل العام لتطوير البنية التحتية ضرورة، «فنحن بحاجة للانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا وأكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ»، وكذلك التمويل الخاص لتمويل التكنولوجيا والابتكار، وللمساعدة في تحويل مليارات الأموال العامة إلى تريليونات من إجمالي الاستثمار في المناخ.

البلدان النامية على وجه الخصوص بحاجة إلى الدعم

وحول البلدان النامية ذكرت القمة أن البلدان النامية على وجه الخصوص بحاجة إلى الدعم، ويجب على البلدان المتقدمة أن تفي بوعدها بتعبئة 100 مليار دولار كل عام لتمويل المناخ لدعم البلدان النامية، «يجب أن يشمل ذلك بناء أسواق جديدة للتكيف والتخفيف وتحسين الكمية والنوعية والوصول إلى التمويل لدعم المجتمعات في جميع أنحاء العالم لاتخاذ إجراءات بشأن المناخ المتغير».