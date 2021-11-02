الحكومة: وصول معدل التطعيم اليومي ضد كورونا لـ500 ألف جرعة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وصول معدل التطعيم اليومي ضد فيروس كورونا المستجد حاليا إلى نحو 500 ألف جرعة، بين الجرعة الأولى والثانية.

جرعات لقاح كورونا لتطعيم 17 مليون مصري

وأشار الوزير، خلال مشاركته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، إلى أنّ إجمالي عدد الجرعات التي تم توريدها بلغ أكثر من 72 مليون جرعة، وجرى استهلاك نحو 39 مليون جرعة منها، وإجمالي عدد الجرعات المتاحة الآن نحو 34 مليون جرعة، تكفي لتطعيم نحو 17 مليون مواطن.

وأضاف أنّه من المتوقع خلال الفترة المقبلة، توريد أكثر من 26 مليون جرعة أخرى من مختلف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتعاقد عليها، ليصل إجمالي ما تم توريده لنحو 99 مليون جرعة.

مليونا جرعة سينوفاك وأسترازينيكا وصلت مصر في نوفمبر

وتابع أنّ أكثر من مليوني جرعة من لقاحي سينوفاك وأسترازينيكا وصلوا إلى مصر مطلع الشهر الحالي، وجار استقبال باقي الجرعات من مختلف اللقاحات على مدار الشهر الحالي.