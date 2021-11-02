الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل هاجمهم بسكين في محطة مترو

أعلنت وسائل الإعلام الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن أطلقت النار على رجل قام بتهديدهم بسكين في محطة «سان لازار» للقطارات بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت قناتا «بي.إف.إم» و«سي نيوز»، إن الرجل أصيب بجروح خطيرة، فيما لم يدلى المتحدث الرسمى لقوات الشرطة بأى بيانات بشأن الحادث.

حوادث إطلاق نار مشابهة

ولم تكن المرة الأولى من نوعها، فقد شهدت فرنسا، فى مارس الماضى، إطلاق نار، أسفر عن إصابة رجلين في مدينة «رين» الفرنسية، وقال المدعي العام المحلي في «رين إن»، الرجلين البالغين 31 و30 سنة، أصيبا بطلقات نارية بالقرب من محل تجاري، وأحدهما في حالة حرجة الآن.

وبحسب صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، أكد المدعي العام، أنه تم إلقاء القبض على مطلق النار، البالغ من العمر 21 عاما، وأشارت التحريات إلى أن له سوابق في الإتجار بالمخدرات.

وفى سياق متصل، قالت السلطات الفرنسية، إن حادث إطلاق النار ناجم عن تصفية حسابات بين عصابات المخدرات في المدينة، كما قامت بفتح تحقيق جنائي في الحادث، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وفى ديسمبر الماضى، أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، عن مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة آخر، إثر إطلاق نار، بعد استجابة رجال الشرطة لحادث عنف منزلي ضد امرأة، تم الإبلاغ عنه، كما أفادت قناة «بي أف ام»، أن رجال الشرطة الثلاثة كانوا يستجيبون لبلاغ عن عنف منزلي ضد امرأة، وعندما وصلت الشرطة إلى مكان البلاغ، أطلق المهاجم النار عليهم، ثم أحرق المنزل، في حين أن المرأة التي كانت تتعرض للعنف المنزلي لم تتعرض إلى أي أصابات.

وبحسب وكالة أنباء «رويترز»، أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أنه تم العثورعلى المتهم بقتل عناصر الشرطة ميتا.