إطلاق نار في إيداهو ونيويورك وارتفاع قتلى هجوم برلين إلى 13 شخصا

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، مجموعة من الحوادث منها عمليتي إطلاق النار التي شهدتها الولايات المتحدة في ولاية أيداهو ونيويورك، ما أسفر عن مقتل شخصين اثنيين وإصابة 5 آخرين بجروح.

وقُتل شخصين اثنين، وأُصيب 4 آخرين، جراء إطلاق نار في مركز تجاري في بويز تاون بولاية أيداهو الأمريكية، وقالت الشرطة الأمريكية، في بيان مساء أمس الاثنين، إنَّ من بين المصابين ضابط شرطة، فيما تمّ اعتقال المشتبه في حادث إطلاق النار، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويعد مركز بويز تاون سكوير، أكبر مركز للتسوق في المدينة الأمريكية عاصمة أيداهو الواقعة في المنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة.

وقال رئيس شرطة بويز «ريان لي»، إنَّ الضباط استجابوا بعد الظهر لنداء عن شخص مشتبه به في مركز تجاري، أعقب ذلك إطلاق نار، موضحًا أنَّ ضابطًا كان من بين 6 أشخاص أصيبوا، كما توفي منهم اثنان.

وذكرت السلطات، في مؤتمر صحفي، إنَّ الضباط تبادلوا إطلاق النار مع المشتبه به، مضيفة أنَّه تمّ تطهير غالبية المركز التجاري، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن أي ضحايا إضافيين، وفقًا لما ذكره موقع «فوكس 5» الأمريكي.

وأضاف رئيس شرطة بويز: «لا يمكننا في الوقت الحالي التحدث عن أي دافع وراء ذلك»، مستكملًا أن أي تكهنات أنَّها سابقة لأوانها، وفقًا لما ذكرته الإذاعة الوطنية العامة «إن بي آر» الامريكية.

من جهتها، أعلنت قيادة شرطة نيويورك، أنَّ رجلا أطلق النار من مسدس على أحد ركاب مترو أنفاق المدينة، ما أسفر عن إصابة الراكب بجروح.

وقالت شرطة المدينة الأمريكية، في بيان، إنَّ الحادث وقع على الخط «أن»، عندما كان قطار مترو الأنفاق يقترب من إحدى محطات التبادل المركزية في «مانهاتن -14 ستريت - يونيون سكوير».

وأوضحت الشرطة، أنَّ إطلاق النار بدأ بمحاولة سرقة، مضيفة أنَّ أحد الركاب، طالب آخر بإعادة هاتفه، وبعد ذلك أطلق عليه النار في منطقة «الساق».

Watch as NYPD executives provide details on the shooting inside the 14 Street - Union Square subway station, https://t.co/iM5x3cQWOj