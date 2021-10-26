إطلاق نار في إيداهو ونيويورك وارتفاع قتلى هجوم برلين إلى 13 شخصا

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، مجموعة من الحوادث منها عمليتي إطلاق النار التي شهدتها الولايات المتحدة في ولاية أيداهو ونيويورك، ما أسفر عن مقتل شخصين اثنيين وإصابة 5 آخرين بجروح.

وقُتل شخصين اثنين، وأُصيب 4 آخرين، جراء إطلاق نار في مركز تجاري في بويز تاون بولاية أيداهو الأمريكية، وقالت الشرطة الأمريكية، في بيان مساء أمس الاثنين، إنَّ من بين المصابين ضابط شرطة، فيما تمّ اعتقال المشتبه في حادث إطلاق النار، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويعد مركز بويز تاون سكوير، أكبر مركز للتسوق في المدينة الأمريكية عاصمة أيداهو الواقعة في المنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة.

وقال رئيس شرطة بويز «ريان لي»، إنَّ الضباط استجابوا بعد الظهر لنداء عن شخص مشتبه به في مركز تجاري، أعقب ذلك إطلاق نار، موضحًا أنَّ ضابطًا كان من بين 6 أشخاص أصيبوا، كما توفي منهم اثنان.

وذكرت السلطات، في مؤتمر صحفي، إنَّ الضباط تبادلوا إطلاق النار مع المشتبه به، مضيفة أنَّه تمّ تطهير غالبية المركز التجاري، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن أي ضحايا إضافيين، وفقًا لما ذكره موقع «فوكس 5» الأمريكي.

وأضاف رئيس شرطة بويز: «لا يمكننا في الوقت الحالي التحدث عن أي دافع وراء ذلك»، مستكملًا أن أي تكهنات أنَّها سابقة لأوانها، وفقًا لما ذكرته الإذاعة الوطنية العامة «إن بي آر» الامريكية.

شرطة نيويورك: رجل يطلق النار على أحد ركاب مترو المدينة

من جهتها، أعلنت قيادة شرطة نيويورك، أنَّ رجلا أطلق النار من مسدس على أحد ركاب مترو أنفاق المدينة، ما أسفر عن إصابة الراكب بجروح.

وقالت شرطة المدينة الأمريكية، في بيان، إنَّ الحادث وقع على الخط «أن»، عندما كان قطار مترو الأنفاق يقترب من إحدى محطات التبادل المركزية في «مانهاتن -14 ستريت - يونيون سكوير».

وأوضحت الشرطة، أنَّ إطلاق النار بدأ بمحاولة سرقة، مضيفة أنَّ أحد الركاب، طالب آخر بإعادة هاتفه، وبعد ذلك أطلق عليه النار في منطقة «الساق».

Watch as NYPD executives provide details on the shooting inside the 14 Street - Union Square subway station, https://t.co/iM5x3cQWOj — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 25, 2021

وكان مسؤولو هيئة النقل، أشاروا في وقت سابق، إلى زيادة بنسبة 58.6% في الجرائم في شهر سبتمبر الماضي، وتضمنت زيادة بنسبة 88% في السرقات الكبرى وزيادة بنسبة 50% في الجرائم الجنائية.

السجن 10 سنوات لـ ألمانية بتهمة الشروع في «جريمة حرب» ضد طفلة أيزيدية

وفي ألمانيا، أدانت محكمة في ميونيخ، «جينيفر وينيش»، زوجة أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي بجرائم ضد الإنسانية والشروع في جريمة حرب ضد طفلة أيزيدية «5 سنوات».

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إنَّ المحكمة الالمانية، قضت بسجن وينيش «30 عاما»، لمدة 10 سنوات، وذلك لعدم تدخلها عندما ترك زوجها، الطفلة مربوطة بالسلاسل في حرارة الصحراء لتموت من العطش.

وأضافت «واشنطن بوست»، أنَّ «وينيش» سافرت إلى سوريا في 2014 للانضمام إلى التنظيم الإرهابي وتزوجت في وقت لاحق من عنصر عراقي من التنظيم يدعى طه الجميلي، موضحة أنَّ «وينيش» وزوجها اشتريا الطفلة ووالدتها لرعاية منزلهما بـ«الفلوجة» في عام 2015.

وبعد مرض الطفلة، قيدها زوج «وينيش» بالسلاسل في الشمس الحارقة خارج منزلهما وتركها تموت من العطش، وفقًا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وتوفي رجل يبلغ من العمر، «49 عامًا»، في 5 أكتوبر الجاري، وكان أحد أوائل المنقذين الذين هبوا لمساعدة ضحايا عملية الدهس بشاحنة في سوق عيد الميلاد بوسط العاصمة الألمانية برلين بعد نحو 5 سنوات من الحادث والذي وقع في 19 ديسمبر 2016، الذي نفذه التونسي، أنيس عامري، وذلك بمرض معد، ليرتفع إجمالي قتلى الهجوم الإرهابي إلى 13 شخصًا.

4 شبان جزائريون يحاولون الانتحار.. والإفراج عن نبيل القروي

عربيًا، شهدت مدينة «حاسي بحبح» بولاية «الجلفة» التي تبعد عن الجزائر العاصمة بـ300 كيلو متر، محاولة انتحار جماعي لـ4 أشخاص، في إطار تحرك احتجاجي، وقال وسائل إعلام جزائرية، إنَّ عددًا من طالبي السكن في حاسي بحبح نفذوا وقفة احتجاجية وسط المدينة، للمطالبة بالإسراع في الإفراج عن قائمتي السكن والتجزئات العقارية والإعلان عن المستفيدين منها في القريب العاجل.

وفي سياق أزمة الهجرة غير الشرعية، قالت مصادر أمنية إيطالية، إنَّ 134 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم بين 172 قاصرًا من أصل 367 مهاجرًا تمّ إنقاذهم في الأيام الأخيرة في عرض البحر المتوسط.