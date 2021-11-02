أسعار القمح العالمية تسجل أعلى مستوى لها منذ 9 سنوات

شهدت أسعار استيراد القمح ارتفاعا جديدا بنسبة 1.5% خلال بضعة أيام، بعد أن اشترت مصر قمحا روسيا في ثاني مناقصة دولية تجريها في أقل من أسبوع، واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 180 ألف طن من القمح من روسيا، على أن يجري الشحن في الفترة بين 11-20 ديسمبر 2021 بمتوسط ​​سعر 332.3 دولار للطن، وفقا لـ«رويترز».

هيئة السلع التموينية تشتري 360 ألف طن

وجاء هذا الارتفاع بعد أيام قليلة من شراء هيئة السلع التموينية 360 ألف طن من القمح من روسيا ورومانيا وأوكرانيا، للشحن خلال 11-10 ديسمبر 2021 بمتوسط ​​سعر 328.05 دولار للطن.

أسعار القمح الأمريكي

ووصلت أسعار القمح الأمريكي إلى أعلى مستوياتها منذ تسع سنوات تقريبا، حيث وصل سعر القمح في شيكاجو إلى 8 دولار للبوشل بسبب الطلب العالمي وزيادة أسعار الأسمدة.

أسباب الزيادة في الأسعار

وتعود الزيادة في الأسعار العالمية لمستويات لم نشهدها منذ سنوات لعدد من العوامل، منها انخفاض إنتاج المحاصيل في عدد من أكبر الدول المنتجة للقمح في العالم، وأيضا ارتفاع تكاليف الشحن، والقفزة في أسعار الأسمدة، والتعريفات التجارية.

إحتياطي القمح في مصر يكفي 5 أشهر

وفي تصريحات سابقة لوزير التموين قال، إن إحتياطي القمح في مصر يكفي 5 أشهر وإننا ننتج 9 ملايين طن قمح سنويًا ونستهلك من 16 إلى 18 مليون طن قمح في العام ولدينا 55% إكتفاء ذاتيا من القمح ونستورد 45% الباقية.

وأضاف الوزير في تصريحاته، كان لدينا حتى عام 2014 نحو 1.3 مليون طن قدرة تخزينية من القمح والآن أصبح لدينا 3.4 مليون طن سعة تخزينية، وتسعى الدولة لتنويع مصادر وارداتها من القمح، لتعزيز مخزونها الاستراتيجي، وهو ما يساهم في ضبط أسعار القمح بالسوق المحلية وعدم وصوله إلى الأسعار العالمية، وتم اعتماد خطة تستهدف إنشاء 70 صومعة حقلية، من أجل زيادة السعات التخزينية للقمح بها، وتقليل نسبة الهادر من سوء التخزين والنقل.