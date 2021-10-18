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محمود مسلم

«الإحصاء»: 943.3 ألف طن رصيد مخزون القمح خلال 2019-2020

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الوطن
01:44 م | الإثنين 18 أكتوبر 2021
القمح

القمح

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشرة السنوية لإحصاءات التخزين لحساب الغير بمنشآت القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص عام 2019/2020 وكان من أهم مؤشراتها ما يلي: 

الشون والمخازن 

بلغ عدد الشون في القطاع العام والأعمال العام 451 شونة عام 2019/2020، وبلغ عدد الشون بالقطاع الخاص 385 شونة عام 2019/2020.

بلغ عدد المخازن في القطاع العام والأعمال العام 780 مخزنا عام 2019/2020.

بلغ عدد المخازن في القطاع الخاص 105 مخزن عام 2019/2020.

بلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 949,8 ألف طن عام 2019/2020، ويمثل القمح نسبة 99,3% من إجمالي المجموعة حيث بلغ رصيد آخر العام منه 943,3 ألف طن عام 2019/2020.

بلغ رصيد آخر العام من مجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية 434,6 ألف طن عام 2019/2020 ويمثل دقيق القمح البلدي نسبة 3% من إجمالي هذه المجموعة حيث بلغ رصيد آخر العام منه 12,9 ألف طن عام  2019/2020.

الثلاجات

بلغ عدد الثلاجات في القطاع العام والأعمال العام 4 ثلاجة عـام 2019/2020.

بلغ عدد الثلاجات بالقطاع الخاص 5774 ثلاجة عـام 2019/2020.

بلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 3,6 مليون طن عام 2019/2020.

وتمثل البطاطس نسبة 88% من إجمالي المجموعة حيث بلغ رصيد آخر العام منها 3,2 مليون طن عام 2019/2020.

كما بلغ رصيد آخر العام من مجموعة المنتجات الغذائيـة والمشـروبات والتبـغ والمنسـوجات والملابـس والمنتـجات الجـلدية 1,3 مليون طن عام 2019/2020.

وتمثل اللحوم البقري المجمدة نسبة 18,4% من إجمالي هذه المجموعة حيث بلغ رصيد آخر العام منها 234,3 ألف طن عام 2019/2020.

الصوامع

بلغ عدد الصوامع في القطاع العام والأعمال العام 18 صومعة عام  2019/2020.

بلغ عدد الصوامع بالقطاع الخاص 42 صومعة عام  2019/2020.

بلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 24,4 مليون طن قمح، ويمثل نسبة 100% من إجمالي المجموعة عام  2019/2020.

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