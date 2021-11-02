«لو طالب أو باحث» كيفية الاشتراك في المكتبة المركزية بجامعة القاهرة

يسعى العديد من الطلاب أو الباحثين برسالات الماجستير أو الدكتوراه إلى الاستفادة من المكتبة المركزية بجامعة القاهرة، والحصول على عضويتها للتوفير عليهم، حيث تتيح عضوية المكتبة الاطلاع على الكتب والمراجع العلمية، والبحث في قواعد البيانات وزيارة بانوراما التراث ومتحف الجامعة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة كيفية الاشتراك في عضوية المكتبة المركزية بجامعة القاهرة.

كيفية الاشتراك في عضوية المكتبة المركزية بجامعة القاهرة

1- في البداية على الشخص الراغب في الاشتراك، سحب استمارة العضوية من مركز خدمات الطلاب بالمكتبة المركزية.

2- ختم الاستمارة من شؤون الطلاب المقيد بها الطالب.

3 - إحضار صورة شخصية حديثة.

4 - صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد أو جواز السفر.

وتكون مدة الاشتراك لعام دراسى كامل، كما أن قيمة الاشتراك 40 جنيها لطلاب جامعة القاهرة فقط.

أسعار الاشتراك في عضوية المكتبة المركزية بجامعة القاهرة

وبالنسبة لعضوية الطلاب من خارج جامعة القاهرة فتكون قيمة الاشتراك عن شهر للجامعات الحكومية 50 جنيها، ويصل قيمة الاشتراك بالنسبة للجامعات الخاصة 100 جنيه والعربية 200 جنيه، وبالنسبة للاشتراك لمدة 3 أشهر يكون الاشتراك للجامعات الحكومية 100 جنيه والخاصة 200 جنيه، العربية 300 جنيه.

وتصل قيمة الاشتراك عن مدة 6 أشهر، للجامعات الحكومية 200 جنيه والخاصة 300 جنيه والعربية 500 جنيه وبالنسبة للعام الدراسى الكامل يكون الاشتراك للجامعات الحكومية 300 جنيه والخاصة 500 جنيه والعربية 750 جنيها، وتكون خطوات الاشتراك لغير طلاب الجامعة هي نفس شروط الاشتراك لطلاب الجامعة المذكورة أعلاه.

وتتيح المكتبة المركزية الاطلاع على الكتب والأبحاث المختلفة، بالإضافة إلى أنها تتيح الحضور المجاني لأي فعالية أو معرض أو مهرجان يُقام بالمكتبة.