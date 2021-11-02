ابن الفنان السوري الراحل صباح فخري: والدي سيظل حيا وباقيا بفنه

نعى طريف صباح، نجل الفنان السوري الراحل صباح فخري، والده الذي غيبه الموت صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عامًا، داخل أحد مستشفيات مدينة دمشق السورية، مطالبًا الجمهور، بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

«حي بفنه ومجهوده وتراثه»

وقال طريف صباح، في مقطع فيديو، نشره الإعلامي السوري، ماجد العجلاني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «سيظل صباح فخري، حي بفنه ومجهوده وتراثه، هو حي باقي».

يُذكر أن وزارة الإعلام السوري، أعلنت وفاة الفنان صباح فخري، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، داخل مستشفى الشامي بمدينة دمشق، داعية الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

أكرم حسني ناعيًا صباح فخري: وداعًا صناجة العرب

وحرص عدد كبير من الفنانين في مصر والوطن العربي، على نعي الفنان السوري صباح فخري، من بينهم الفنان أكرم حسني، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر: «وداعا صناجة العرب، وداعا صباح فخري».

داليدا خليل: الوطن العربي خسر أحد عمالقة زمن الفن الجميل

وقالت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، عبر موقع «تويتر»، إن «اليوم خسر الوطن العربي عملاق من عمالقة زمن الفن الجميل، راح نشتاق للقدود الحلبية اللي تعودنا وحبيناها من صوتك.. الله يرحمك صباح فخري».

صباح فخري في مقطع فيديو نادر: يُؤدي الأذان وينادي على الصلاة

ونشر المذيع السوري أسامة الحمد، مُقدم الأخبار بقناة «روسيا اليوم»، مقطع فيديو نادر للفنان صباح فخري، وهو يُقيم الأذان، مُعلقًا عليه بقوله: «مقطع نادر للفنان صباح فخري وهو يؤدي الاذان وينادي على الصلاة بصوته الرخيم».

وكتب أسامة الحمد: «من مؤذن إلى سيد الخمرة وملك القدود الحلبية.. أبدع في موشحاته وكان عنوانا للطرب الأصيل وأحد القلائل الذين يوصفون بعمالقة الزمن الجميل.. تودع اليوم سوريا أحد أبناء حلب الأصايل».