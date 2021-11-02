نجوم الفن بعد وفاة الفنان السوري صباح فخري: أعماله ستبقى خالدة

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، على تقديم تعازيهم في وفاة الفنان السوري صباح فخري، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ88 عامًا، حيث أعلنت خبر وفاته وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السورية.

نجوم الفن ينعون الفنان السوري صباح فخري

وكان الفنان اللبناني باسم مغنية، أول من قام بنعي الفنان السوري الراحل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات «تويتر» قائلًا: «الكبير صباح فخري في ذمة الله الرحمة لروحه»، كما نشرت الفنانة كارول سماحة صورة للراحل عبر «تويتر»، معلقة: «وداعًا المطرب الكبير صباح فخري عملاق الصوت والطرب، أتقدم بأحر التعازي من الشعب السوري الحبيب والعالم العربي أجمع الله يرحمه».

سعد رمضان: تعازينا الحارة للشعب السوري

بينما عبرت الفنانة يارا عن حزنها الشديد برحيل الفنان السوري صباح فخري، وكتبت عبر «تويتر»: «يا ربي على هالخبر الحزين والله صعب صعب رحيل الكبار، الله يرحمه يا رب ويصبّر عائلته وجمهوره ويصبّرنا سيبقى وفنّهُ خالدًا في ذاكرتنا»، ونشر الفنان سعد رمضان، قائلًا: «تعازينا الحارة للشعب السوري والعربي بوفاة الفنان الكبير الأستاذ صباح فخري، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كندة علوش: وداعًا صباح فخري

كما علقت الفنانة كندة علوش، على خبر وفاة الفنان السوري صباح فخري ببعض الكلمات المؤثرة، قائلة: «وداعاً صباح فخري العملاق الحلبي العظيم صاحب الصوت والأداء الرائع والمقدرات الصوتية والغنائية الاستثنائية من لم يستمع له فاته الكثير، مدرسة فنية وبحر نهل منه آلاف المطربين من سوريا وكل البلاد العربية، أستاذ صباح رحل عن عالمنا ولكن فنه وإرثه العظيم سيبقى خالدا ما بقى الفن».

وقدمت الفنانة السورية نسرين طافش، النعي للراحل صباح فخري، وقالت: «رحل عنا ملك الطرب والأصالة في سوريا والعالم العربي، ابن حلب الشهباء الفنان القدير الأسطورة صباح فخري، الذي دخل موسوعة جينيس عن جدارة بعد تاريخ حافل، ستبقى القدود الحلبية والموشحات الأندلسية والمواويل التراثية التي غناها تشهد له بموهبة قل نظيرها في العالم».