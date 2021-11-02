تعرف على الطرق البديلة المؤدية إلى مطار القاهرة الدولي

أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في بيان أمس الإثنين، عن غلق الطريق المؤدي إلى مطار القاهرة بدءاً من اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب أعمال التطوير والتوسعة التي تتم بطريق مطار القاهرة.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أهم الطرق البديلة المؤدية لمطار القاهرة:

الطرق البديلة لطريق مطار القاهرة

وأوضحت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في وقت سابق، الطريق البديل الذي يمكن السير من خلاله للوصول إلى مطار القاهرة، وهو طريق المليون شجرة الذي يقع على امتداد طريق النصر والعروبة.

الطريق الدائري المؤدي للمطار

يذكر أن الطرق المؤدية إلى مطار القاهرة التي تم إغلاقها هي اتجاه الطريق الدائري وطريق السويس، ويستمر إغلاقها حتى الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة.

غرف الطوارئ

وكانت الإدارة العامة للمرور قد خصصت عددا كبيرا من غرف الطوارئ في القاهرة أو محافظات الدولة المختلفة؛ للتصدي لأي مواقف طارئة قد تحدث على أي طريق من الطرق التي يقصدها المواطنون أو غيرها مثل الحوادث التي تؤثر على سير الطريق، وتؤدي إلى حدوث اختناق مروري بتلك الطرق.

التقليل من وقوع الحوادث

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإدارة العامة للمرور لاستراتيجية وزارة الداخلية بشأن تكثيف الحملات المرورية على الطرق المختلفة والميادين، وذلك لتحقيق الانضباط المروري وتسيير الحركة المرورية والتقليل من وقوع أي حوادث على الطرق السريعة أو غيرها؛ وذلك حرصا على سلامة وأمان المواطنين.