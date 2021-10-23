تفاصيل تطوير طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي بعد 50 عاما من الإهمال

بعد مايقرب من 50 عاما تقريبا من إهمال طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، ووقوع العديد من الحوادث، اقتربت وزارة النقل والمواصلات من الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

رفع كفاءة الطريق بطول 100 كيلو

وبدأت وزارة النقل في تطوير طريق الإسماعيلية السويس منذ أكثر من 3 سنوات، وأسندت خطة التطوير للعديد من الشركات الوطنية لإعادة تأهيل ورصف الطريق كاملا.

وبدأت الشركات في تطوير الطريق بدء من محافظة الإسماعيلية وإنهاء مايقرب من 90 كيلو من المسافة المحددة، فيما تعمل الشركات على إنهاء اللمسات الأخيرة تمهيدا لافتتاح الطريق خلال الأشهر القليلة المقبلة.

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير الطريق والطرق المتفرعة

وتفقد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، خلال اليومين الماضيين، أعمال تطوير الطريق، خلال زيارة تفقدية لافتتاح عدد من المشروعات القومية.

كما تفقد «بشارة» أعمال التطوير للطرق الفرعية من الطريق، والتي تعمل على خدمة القرى والمراكز المجاورة للطريق لتسهيل حركة التنقلات على أهالي الإسماعيلية.

وتفقد المحافظ أعمال رصف طريق بر أيسر ترعة السويس، بداية من كوبري الدريسة بأبو عطوة، وحتى كوبري أبو سميحة بعين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية.

واستمع محافظ الاسماعيلية لشرح تفصيلي عن المشروع من المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، من كوبري الدريسة بأبو عطوة، وحتى عين غصين، والذي يتم رفع كفاءته وتوسعته وإعادة رصفه ليصبح إجمالي عرض الطريق 19 مترا، وصافي عرض الأسفلت 12 مترا.

وتشمل الأعمال تدبيش وعمل تكاسي على جانبي الطريق لحمايته من الانهيار مستقبلا، بجانب عمل عدد 12 مدخلا لطرق فرعية للقرى والتوابع الواقعة على الطريق.

محافظ الإسماعيلية: الطريق محور مواز بطريق السويس

وقال اللواء شريف بشارة، إن الطريق يعد محورا مروريا موازيا لطريق الإسماعيلية- فايد الصحراوي، لعمل سيولة مرورية وتوفير الراحة للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم العمل والتخطيط ليصل الطريق لعرض 12 مترا حتى قرية أبو سلطان.

أهالي الإسماعيلية: طريق السويس طفرة حقيقية

وقال محمد زامل، أحد أهالي منطقة أبو بلح المطلة على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، إن تطوير طريق السويس الصحراوي يعد طفرة كبيرة لخدمة المواطنين.

وأضاف المواطن، أن تطوير الطريق يوفر الوقت والجهد للتنقل من وإلى مدينة الإسماعيلية، مطالباً بعمل عدة كباري أو أنفاق في المناطق الأكثر ازدحاما على الطريق وذات الكتلة السكانية العالية.

وقال «مايواجهنا حاليا بعد تطوير الطريق هو السرعات العالية التي يسير بها بعض قائدي السيارات والتي قد تتسبب في حوادث مرورية كبيرة» مشيرا إلى أن الطريق شهد حادثا مأساويا قبل عدة شهور راح ضحيته 11 مصابا.

وأوضح إن سيارة مسرعة اقتحمت مقهى على المواطنين خلال متابعتهم لمباراة الإسماعيلي، وإصابة 11 شخصا بإصابات بالغة بينها كسور وعاهات مستديمة بسبب قوة الحادث.