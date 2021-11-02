5 معلومات عن طريق المليون شجرة بعد غلق طريق المطار من الدائري والسويس

طريق المليون شجرة، هو الطريق البديل لطريق مطار القاهرة من ناحية الطريق الدائري والسويس، وذلك نظرا لأعمال التطوير والتوسعة الجارية بطريق المطار، وفا لما أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في بيان صحفي لها أمس الإثنين، وذلك تنبيها على المواطنون المتجهون إلى طريق المطار.

طريق المليون شجرة

لذا أصبحت عبارة طريق المليون شجرة، من أكثر عمليات البحث التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، تزامنًا مع الإعلان عن إغلاق طريق المطار، من ناحية الطريق الدائري والسويس، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، الموافق 2 نوفمبر الجاري، وحتى الانتهاء من أعمال التطوير، للمتجهين إلى مطار القاهرة، حيث يبحث عدد كبير من المواطنون من هم متجهون لمطار القاهرة للسفر، أو لأي أغراض أخرى، عن سبب وموعد إغلاق طريق المطار، وأيضًا عن الطرق البديلة للإغلاق، ليتمكنوا من الوصول إلى المطار بسهولة.

وعن الطريق البديل لطريق المطار من ناحية الدائري والسويس، تم اختيار طريق المليون شجرة، وهو امتداد طريق النصر وطريق العروبة، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين والمترددين على مطار القاهرة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن الطريق، وموعد إغلاق طريق المطار، وفقًا لما صدر عن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في بيان رسمي لها.

كل ما تريد معرفته

1- قررت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في بيان لها أمس، إغلاق طريق المطار من ناحية الطريق الدائري والسويس.

2- على أن يبدأ إغلاق طريق المطار من ناحية الدائري والسويس، اليوم الثلاثاء، الموافق 2 من نوفمبر الجاري.

3- يستمر إغلاق طريق المطار من ناحية الدائري والسويس حتى الانتهاء من أعمال تطوير طريق المطار.

4- الإغلاق بغرض أعمال التطوير والتوسعة وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمترددين على مطار.

5- الدخول لمطار القاهرة سوف يكون من طريق المليون شجرة، وهو طريق امتداد طريق النصر وطريق العروبة.