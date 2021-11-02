البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان بسبب توتر الأوضاع

ناشدت وزارة الخارجية في البحرين، مواطنيها بضرورة مغادرة لبنان، وترك أراضيها فورا، بسبب ما وصفته بتوتر الأوضاع هناك، الأمر الذي يدفعهم إلى أخذ الحيطة والحذر.

وكانت البحرين قد أكدت أنّ ما صدر عن وزارة خارجيتها فيما يتعلق بمغادرة لبنان، هو امتداد لبيانات سابقة أصدرتها بعدم السفر نهائيا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعا لتعرض المواطنين البحرينيين لأي مخاطر، وحرصا على سلامتهم.

مغادرة السفير اللبناني مملكة البحرين

وفي وقت سابق وتحديدا في 30 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنّها طبيت من السفير اللبناني مغادرة أراضي المملكة وحددت له مهلة 48 ساعة، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها جورج قرداحي، وزير الإعلام في حكومة نجيب ميقاتي، والتي قال فيها إن جماعة أنصار الله الحوثي تدافع عن نفسها من اعتداء خارجي، وهو ما اعتبرته المملكة العربية السعودية أمرا مسيئا لها، كونها تقود التحالف العربي لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد قالت إن القرار الذي أصدرته بمغادرة سفير جمهورية لبنان للبحرين لا يمس الأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة، وذلك حسب ما أفادت وكالة أنباء البحرين.

منع السعوديين من السفر إلى لبنان

وجاء قرار البحرين بمغادرة السفير اللبناني لأراضيها، عقب إعلان المملكة العربية السعودية في اليوم ذاته، استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى الرياض، كما أعقبت ذلك القرار بوقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة.

وبحسب البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية، فإن المملكة بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى اللازمة لحماية أمنها وشعبها، وأكدت على ما سبق وأصدرته بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.