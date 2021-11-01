بعثة الإمارات الدبلوماسية تغادر لبنان على خلفية تصريحات جورج قرداحي

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان، وأيضا مواطني الدولة إلى أرض الوطن، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في الجمهورية اللبنانية، وتزامنا مع قرارات دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان ومنع سفر مواطني الدولة إلى لبنان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

الإمارات تسحب دبلوماسييها من لبنان تضامنا مع السعودية

وقال خالد عبد الله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إنه ومن منطلق حرص دولة الإمارات الدائم على سلامة مواطنيها المتواجدين في الخارج، قامت الوزارة بالتواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان، لتنسيق عودتهم إلى دولة الإمارات، مؤكدا أنه تم متابعة الحالات كافة حتى وصولها إلى أرض الوطن بسلام.

وكانت الإمارات دعت جميع مواطني الدولة الموجودين في لبنان، لضرورة العودة إلى أرض الوطن في أقرب وقت.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، أنه نظرا للأحداث الراهنة، وبناءً على قرار منع سفر مواطني الدولة إلى لبنان، الذي جاء تزامنا مع قرار سحب الدبلوماسيين من لبنان، فإنها تدعو جميع المواطنين الموجودين في لبنان، لضرورة العودة إلى الإمارات في أقرب وقت.

وأعلنت دولة الإمارات سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية، وقال خليفة شاهين المرر، وزير دولة، إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.

وأشار إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي، ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت، خلال الفترة الحالية، كما قررت دولة الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان.

إدانة واسعة لتصريحات جورج قرداحي

من جهتهم، دان رؤساء مجالس الأعمال والمدراء التنفيذيون اللبنانيون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن، رافضين أي تجاوز بحق دول الخليج العربية الشقيقة، كما جاء في بيانات لهم.

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الأزمة مع لبنان تعود أصولها لهيمنة حزب الله.