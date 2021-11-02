الآلاف يشيعون «أحمد صديق» قتيل الإسماعيلية (صور)

شيع آلاف المواطنين من أبناء مدينة الإسماعيلية، جثمان العامل «أحمد صديق»، المعروف إعلامياً باسم «قتيل الإسماعيلية»، وذلك وسط صراخ السيدات، وحزن خيم على الجميع في مقابر «الشهداء»، بمنطقة «الفردوس»، وسط المدينة، فيما سادت حالة من الغضب بين الأهالي، نتيجة وحشية وبشاعة جريمة مقتل المجني عليه أمام المارة في الشارع.

الآلاف يطالبون بالقصاص لقتيل الإسماعيلية

وشارك عدد كبير من أهالي الإسماعيلية في الجنازة، مساء اليوم الاثنين، من ضمنهم جيران المجني عليه وعائلته، وأكد أحد المشيعين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفقيد كان يتميز بالطيبة وسيرته العطرة، وطالب بالقصاص العادل من المتهم، وذلك بسبب الطريقة الوحشية التي قتل بها المجني عليه، وأكد أن مدينة الإسماعيلية لم تشهد مثل هذه الجريمة من قبل.

الداخلية: المتهم مهتز نفسياً

وتبين من التحقيقات أن المتهم في جريمة الإسماعيلية «مهتز نفسياً»، سبق حجزه بمصحة للعلاج من الإدمان، وفق بيان وزارة الدخلية بخصوص الواقعة، وأوضح البيان أن المتهم تعدى بـ«ساطور» على العامل المجني عليه، وفصل رأسه عن جسده، وكان يردد بعض الكلمات غير المفهومة، وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل بمحل «موبيليا» يملكه شقيق المجني عليه.

النائب العام يأمر بإنهاء التحقيقات

وأمر النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات فى جريمة الإسماعيلية، وأوضحت النيابة العامة، في بيانها، أن فريقاً من النيابة العامة انتقل لمسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان، وستعلن النيابة العامة ما ستؤول إليه التحقيقات.