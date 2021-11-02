ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الإسماعيلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، نشاط شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائها مُتخذان من دائرة مركز أبوصوير مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.