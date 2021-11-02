رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الإسماعيلية

كتب:

الوطن
12:50 م | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
المتهمين والمضبوطات

المتهمين والمضبوطات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، نشاط شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائها مُتخذان من دائرة مركز أبوصوير مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

 يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط 240 طربة حشيش بـ1.7 مليون جنيه بحوزة عنصرين إجراميين بالمنوفية

ضبط 3 تجار مخدرات بالإسكندرية والمنوفية بـ120 طربة حشيش و2 كيلو «شابو»

ضبط 200 طربة حشيش وكمية من مخدر الشابو بحوزة تشكيل عصابي بالإسماعيلية

ضبط 35 طربة حشيش بحوزة متهمين بالاتجار في المخدرات بالجيزة

ضبط 5 تجار مخدرات في العبور وأسيوط بـ«حشيش وآيس» قيمتها 3 ملايين جنيه

ضبط 200 طربة حشيش بالعبور وتنفيذ 7453 حكما في القليوبية