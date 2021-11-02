شاهد عيان جريمة الإسماعيلية عن المتهم: كان بيقول اغتصب أمي وأختي

التقت «الوطن» شاهد عيان حاول منع المتهم في جريمة الإسماعيلية، وهو إسماعيل يوسف عبدالسلام الذي استوقف القاتل بدرجاته، موضحًا «كنت نازل أجيب طلبات لبيتي فوجئت بشخص بيقول الحقوني وغرقان في دمه والتاني كان ماسك سكينة كبيرة وبيضرب فيه».

وتابع شاهد العيان، أنه حمل دراجته وحاول أبعاد المتهم بالعجلة، وحاولت تهدئته قائلا: «أبعد بعيد هتودي نفسك في داهية، فرد عليا الجاني وقالي أبعد أنت ياعم الحاج ده اغتصب أختي وأمي».

وأكد شاهد العيان، أنه عند سماعه كلام المتهم باغتصاب القتيل لأمه وأخته هدى حماسه، معبرًا: «مبقتش حاسس بنفسي لما قالي كدا وهدى حماسي بالدفاع عن المجني عليه».

لما بصيت على الجاني هو محاولش يضربني

وأضاف شاهد العيان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المتهم لم يعتدي عليه بأي شكل من الأشكال ولكن قال له: «أبعد أنت يا عم الحاج اغتصب أمي وأختي»، مؤكدًا عند سماعة ذلك أنزل العجلة وأكمل طريقة ولم ينظر وراء.

وتابع شاهد العيان، أن المتهم شاب صغير في العمر، وكان واضح عليه أنه شخص طبيعي جدًا ولم يظهر عليه أي مظاهر لتعاطي المخدرات.

الجاني كان مبهدل المجني عليه بالسكينة بس مكانش دبحه

وأشار شاهد العيان إلى أن الحوار الذي دار بينه وبين القاتل كان قبل ذبح المجني عليه، أن المتهم اعتدى بالسكين على القتيل ولم يذبحه، وعندما أكد التهم أن المجني عليه أغتصب أمه وشقيقته لم يتدخل، «الكلام خلص بالنسبة ليه» حسب تعبيره.

ونفى شاهد العيان رؤيته لوجه القتيل، مؤكدًا أنه لم يرى وجه القتيل ولأن وجه وشعره به دم كثيف، متابعًا أن المارين بالطريق كانوا يشاهدون الواقعة ولم يتدخلوا نهائيا، مضيفًا: «كان في ستات واقفة بتصوت وحوالي 40 شخص».

وأوضح شاهد العيان، أن المتهم لم يكن يحمل أي سلاح ناري، ولكن كان يحمل سلاح أبيض كبير ويعتدي به على المتهم.

واستكمل شاهد العيان، أنه ذهب لمنزله وغسل دراجته لأنه تناثر عليها دم القتيل، وأكتشف عند وصوله للمنزل أن المتهم فصل رأس القتيل عن رقبته.