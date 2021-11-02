وفد «التجارة العربية البرازيلية» يتفقد الجناح المصري في «إكسبو 2020 دبي»

قام السفير أوسمار شحفة، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، بزيارة للجناح المصري في «إكسبو 2020 دبي»، وذلك على رأس وفد يضم 15 عضواً من قيادات الغرفة وممثلين عن الشركات البرازيلية.

وأعرب رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية عن سعادته بزيارة الجناح المصري واستعراضه للمحتوى المتميز للجناح، والذي يعكس الحضارة المصرية العريقة والجهود التنموية الحالية للدولة المصرية ورؤيتها للمستقبل، مشيدا بالمبادرات والمشروعات المختلفة التي يتم عرضها من خلال الشاشات التفاعلية، وبصفة خاصة المتعلقة بالإنجازات والمشروعات الاقتصادية والفرصة الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالسوق المصري في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تطور العلاقات الاقتصادية المصرية البرازيلية

وأكد «شحفة» أن العلاقات المصرية البرازيلية تشهد تطوراً ملحوظاً، وبصفة خاصة في المجال الاقتصادي، مشيراً الى لقائه في شهر سبتمبر الماضي بوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، والذي تم خلاله توقيع اتفاق لإنشاء مكتب تمثيل تابع للغرفة بالقاهرة، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الغرفة بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، حيث سيسهم هذا المكتب في رعاية المصالح المشتركة لرجال الأعمال البرازيليين والمصريين وتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف مع دول أمريكا اللاتينية من خلال اتفاقية «الميركسور»، ومع الدول الإفريقية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.