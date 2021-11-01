وزيرة التجارة تبحث التوسع في خدمات التوصيل الذكية

اجتمعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، مع وفد شركة طلبات المتخصصة في خدمات التوصيل، لمناقشة أهمية التوسع في تطبيق الأنظمة الذكية والإلكترونية للشركة بالسوق المصري.

وحضر اللقاء من جانب الشركة سوزان ستوليمير نائب رئيس الشركة للاتصال والعلاقات الحكومية والمسئولية الاجتماعية، ومي يوسف رئيس قطاع العلاقات الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط.

%70 مشاركة الشركات الصغيرة

وناقش اللقاء الذي نظمه المكتب التجاري المصري بدبي عرض لأعمال الشركة في مصر، حيث أكد مسؤولو الشركة أن السوق المصري يعد احد الأسواق الرئيسية للشركة بمنطقة الشرق الأوسط من خلال تواجد الشركة في 20 مدينة مصرية، وتبلغ نسبة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة 70% من إجمالي هذه الشركات، مشيرين إلى التعاون القائم بين الشركة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

واستعرض اللقاء، نموذج العمل الجديد الذي دشنته شركة طلبات في جناحها بإكسبو 2020 دبي، والذي يطلق عليه المطبخ السحابي «Cloud Kitchen»، حيث يعتمد بصورة أساسية على الذكاء الاصطناعي ويقدم خدمة المطعم الافتراضي، موضحين أن هذا النموذج يقوم بتوفير جزء كبير من أعباء التكاليف الثابتة التي تتحملها المطاعم، ويشارك بالمنصة 30 علامة تجارية معروفة، حيث أن شركة طلبات هي شريك رسمي لإكسبو 2020 دبي.

نقلة نوعية في مجال تقديم الأطعمة والمشروبات

وعبرت جامع، عن إعجابها بنموذج العمل الجديد للشركة والذي يعد غير تقليدي، حيث أن تطبيقه في مصر سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال تقديم الأطعمة والمشروبات والوجبات السريعة، مؤكدة على أهمية أن تقوم الشركة بدراسة تطبيق هذا النموذج في مصر وكيفية تحقيق الاستفادة منه سواء على مستوى المستهلك أو المنتج.

دعم صغار البائعين في مجال المأكولات والمشروبات

وتابع مسؤولو الشركة، أنه جاري التواصل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر لدعم صغار البائعين في مجال المأكولات والمشروبات لتوسعة أنشطتهم.

ورحبت وزير التجارة والصناعة، بالتواصل الجاري بين الجهاز وفريق عمل الشركة في مصر، معربةً عن تطلعها للوصول إلى صيغة تعاون مثمرة للطرفين في المرحلة القريبة المقبلة.

وأشادت سوزان ستوليمير، نائب رئيس الشركة للاتصال والعلاقات الحكومية والمسئولية الاجتماعية بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزيرة التجارة والصناعة في مجال تمكين المرأة، مؤكدة استعداد الشركة لدعم تلك الجهود وخاصة فيما يتعلق بمشروع Women in Tech.