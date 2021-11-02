وزير التعليم العالي: ميكنة وربط مستشفيات «الصحة» و«الجامعية»

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وضع خطة لميكنة وربط خدمات مستشفيات الصحة بالمستشفيات الجامعية، بما يضمن سهول وسرعة تحديد المكان المناسب لعلاج الحالات الطارئة بمجرد طلب الخدمة.

جاء ذلك خلال جلسة استماع ومناقشة «مشروع قانون المسئولية الطبية»، التي عقدتها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم.

الميكنة ستسهل عملية تحويل المريض بين مستشفيات الصحة والجامعية

وأضاف القائم بأعمال وزير الصحة، أن ميكنة جميع المستشفيات الحكومية وربطها إلكترونيا، سيسهل عملية تحويل المريض بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وسيخفف من معاناة المرضى وأسرهم في الانتقال من محافظة لأخرى بحثا عن خدمة طبية أفضل.