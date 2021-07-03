مسؤول رقمنة مستشفيات فرنسا: مصر ستكون رائدة في «تكنولوجيا الصحة»

قال الدكتور وجدي زهران المسؤول عن مشروع التحول الرقمي الشامل في المجال الصحي بفرنسا، إن بداية إطلاق موقع تسجيل طلبات الحصول على لقاح كورونا في مصر، كانت جيدة، ونفس الأمر حدث في فرنسا، بسبب أهميته لأنه يضمن العدالة وعدم تدخل العنصر البشري وبالتالي عدم وجود «واسطة» في الحصول على اللقاح، موضحًا أنه التقى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، وعرض عليها التعاون بين مصر وفرنسا في المجال الطبي.

مصر ستصبح دولة مصدرة للتكنولوجيا قريبا

وأضاف «زهران»، خلال حواره في برنامج «وطن رقمي»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه يتعاون مع الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة، منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وهدفنا هو التعاون في مجال التكنولوجيا وأن تكون مصر دولة مصدرة للتكنولوجيا في المستقبل القريب، ومنذ عدة أشهر أطلقنا مشروعًا كبيرًا وهو تدشين جيل جديد من البرامج التي ستستخدم في المجال الصحي معتمدة على المجال الصناعي.

مسؤول التحول الرقمي بمستشفيات فرنسا يُشيد بمبادرة «100 مليون صحة»

وأشاد بفكرة مبادرة «100 مليون صحة»، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمواطنين، قائلًا: «هذا الأمر مهم جدًا، لأنه يساعد على بناء قاعدة معلومات ومعرفة حالة كل المواطنين الذين لديهم حق في العلاج»، موضحًا أن هناك تقدمًا كبيرًا في ملف الصحة في مصر، واهتمامًا واضحًا بها، وبالتالي هناك محادثات مع مسؤولين بوزارة الصحة للنظر في إمكانية التعاون بين مصر وفرنسا في هذا المجال، كما أن تطبيق التكنولوجيا في مصر يلزمه قوة بشرية، وهي موجودة.

مصر ستكون دولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي

وأردف أن مصر مرشحة لتكون في المستقبل القريب من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؛ وخاصة أن المصريين يتمتعون بذكاء طبيعي، والمجال الطبي مهم جدا، وأتمنى أن تحصل مصر على مركز متميز في هذا المجال، كما أن توفير موقع في مصر لتسجيل رغبات الحصول على لقاح كورونا يعد بداية جيدة للتحول الرقمي في مجال الصحة.

وأوضح أن موقع تسجيل راغبي الحصول على اللقاح إلكترونيا يحقق مبدأ العدالة، كما أن ميكنة المنظومة الصحية في أي دولة تعمل على توفير قاعدة بيانات حول صحة المصريين، وهناك تقدم كبير في ملف الصحة في مصر، مشيرًا إلى أن مصر ستكون رائدة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي في مجال الصحة، كما أن هناك محادثات مع مسؤولين في وزارة الصحة لإحداث تعاون بين فرنسا ومصر في مجال التحول الرقمي في المستشفيات المصرية.