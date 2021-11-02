أمنية حسن الأسمر: «بابا كان بيشرب الشاي بالحلاوة الطحينية عشان يحافظ على صوته»

قالت أمنية حسن الأسمر، نجلة المطرب الراحل، إنه حاول اكتشاف أبنائه قبل رحيله لمعرفة القادر منهم على الغناء، وأكد لها أن صوتها جيد لكنه لا يريدها أن تصبح مطربة وكان يخاف عليها، كما كانت تخجل من الغناء أمامه، «أنا بتكسف وأتوتر بسرعة مش زي هاني أخويا».

10 سنوات على رحيل حسن الأسمر

وأضافت «الأسمر» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أن والدها الذي رحل عن عالمنا منذ 10 سنوات، كان شديد الطيبة ويتمتع بإنسانية عالية، لافتة إلى أنه ترك لها سيرة طيبة وجيدة.

حب حسن الأسمر للطبخ

وأوضحت نجلة المطرب الراحل أن والدها كان يحبها بشدة وكان حريصا دائما على تلبية مطالبها ولكن كان يرفض الخروج الكثير لها، مؤكدة أنه كان يحب الطبخ ويغني أثناء قيامه بطهي الطعام.

وذكرت أمنية الأسمر أنها غنت أغنية له بعنوان «الله يرحمه» وتقول فيها «الله يرحمه كان طيب وعمره ما زعل حد يضحك زي طفل صبوح، حامد ربه على حاله عمره ما خان الوعد، شوفوا هو وبيودع بكل ثبات بيتشال شايف أهله بتودع يقوله متوحدوا الواحد، مات وعيونه مبتسمة ماهو كان راضي بالقسمة».

بابا كان يأكل الحلاوة الطحينية بالشاي

وتابعت: «كان يشرب الشاي دائما بالحلاوة الطحينية وكان ذلك يشد الأحبال الصوتية، وكان بيأكل العسل أول لما يصحى من النوم وبيخاف على صحته، كان بيعمل المبكبكة الليبي بامتياز، أحمد بدير ومحمود الجندي وهالة فاخر كانوا قريبين منه، وكان حنين أوي معانا، الله يرحمه».