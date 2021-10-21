62 سنة على ميلاد حسن الأسمر.. مسيرة أشهر مطرب شعبي بدأت بـ«حلقات الذكر»

يحتفل اليوم عشاق المطرب الشعبي حسن الأسمر بعيد ميلاده الـ59 حيث وُلد في مثل هذا اليوم عام 1959 بحي العباسية بالقاهرة، واشتهر حسن الأسمر باللون الشعبي القريب من الناس، كما عُرف بأغنيته «كتاب حياتي يا عين»، ولم يقتصر فنه على الغناء فقط، وإنما شارك أيضًا في عدد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز المحطات الفنية في حياة حسن الأسمر.

رغم ولادته في القاهرة، إلا أنه من أصول صعيدية، حيث كان أهله من محافظة قنا، ومنذ طفولته يحلم أن يكون ممثلًا، وكان يمثل في قصور الثقافة، كما أنه كان يتردد كثيرًا على حلقات الذكر.

البداية الفنية لحسن الأسمر

كانت بداية حسن الأسمر الفنية من خلال عثوره على إعلان مقدم من إحدى الشركات، تبحث به عن أصوات شابة جديدة لتقدمها، فتقدم إلى الإعلان وقدم عددا من الأغاني، حتى أعجبت به الشركة، وأنتجت له أول أغنية بصوته بعنوان «عليل أنا يا تمر حنة»، وبعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية، قدم ألبوما كاملا بعنوان «عيون ست البنات» عام 1984، لتتوالى بعده أعماله الغنائية.

أبرز أغاني حسن الأسمر

ومن أشهر الأغاني التي أمتع بها حسن الأسمر جمهوره: «كتاب حياتي يا عين، توهان، سمارة، اعملك إي حيرتني، ادلع يا حلو»، وغيرها من الأغاني التي مازالت عالقة في أذهان جمهوره.

أبرز الأعمال الفنية لحسن الأسمر

كما قدم أدوارًا في عدد من الأفلام السينمائية منها: «زيارة السيد الرئيس»، «امرأة وخمسة رجال»، و«ليلة ساخنة»، و«بوابة إبليس»، «الكمين»، وغيرها من الأفلام، كما شارك في مسلسلات شهيرة مثل: مسلسل «أرابيسك» مع الفنان القدير صلاح السعدني، ومسلسل «جحا» مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، بالإضافة إلى مسرحيات منها: «باللو باللو»، «حمري جمري».

وفاة حسن الأسمر

ورحل عن عالمنا يوم 7 أغسطس عام 2011، عن عمر ناهز 51 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية، ودفن في نفس اليوم وشيعت جنازته من مسجد النور بالعباسية، وبعد رحيله فقدت مصر واحدًا من أهم مطربي الشجن.