متحدث «الوزراء» يكشف عن 3 طرق لإثبات حصول أي مواطن على لقاح كورونا

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم منع تقديم أي خدمات حكومية لأي مواطن، لا يقدم شهادة تظهر أو تؤكد حصوله على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أو على الأقل حصوله على جرعة واحدة، موضحًا أن البنوك ليست داخل هذه القرارات، فنحن نتحدث عن المصالح الحكومية جميعها، وكافة الوزارات، وكل دواوين الوزارات والمحليات ودواوين المحافظات، والسجل المدني، وكافة الخدمات الحكومية التي تُقدم خدمات للمواطن، وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد».

منع تقديم خدمات حكومية لغير متلقي اللقاح من 1 ديسمبر المقبل

وأوضح «سعد»، أن هناك ثلاثة طرق لإثبات المواطن حصوله على اللقاح، الأولى والأسهل والأبسط، هي الشهادة التي يحصل عليها أثناء تلقي اللقاح من مركز تقديم الخدمة، مُثبت فيها تاريخ الحصول على اللقاح ومحدد فيها موعد الجرعة الثانية، بينما الطريقة الثانية الخاصة بالمسافرين، أو أي مصري يرغب في الحصول على شهادة الـ«كيو أر كود»، ويحصل عليها من خلال رسوم، وتكون قابلة للقراءة الإلكترونية، ويحصل عليها أيضًا من خلال مراكز تلقي اللقاح وتكون صادرة ومؤمنة ولا يمكن تزويرها.

وزارة الصحة والسكان.. جواز السفر الصحي

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الطريقة الثالثة، وهي التي أضيفت مؤخرًا، عن طريق التطبيق الإلكتروني، تحت عنوان وزارة الصحة المصرية، جواز السفر الصحي، إذ يقوم المواطن بالتسجيل في هذا التطبيق بعد تنزيله، وبعد التحقق من بيانات المواطن والرقم القومي يظهر اللون الأخضر، إذا كان المواطن حصل على اللقاح أو اللون الأحمر إذا لم يحصل المواطن على أي لقاح ومزود بـ«الكيو آر كود».