معلومات الوزراء : القطاع الغذائي يسهم في الناتج القومي بـ17.5 مليار دولار

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى تقرير له اليوم، إن قطاع الصناعات الغذائية فى مصر يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية فى الاقتصاد القومى، حيث ساهم فى الناتج القومى الإجمالى بقيمة مضافة قدرها 17.5 مليار دولار وبنسبة حوالى 5.8% فى عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الغذائى يحتل المركز الأول بين فروع قطاع الصناعة مساهماً بنحو 28% من الإنتاج الصناعى، كما يوفر فرص عمل لنحو 27% من المشتغلين بالقطاع الصناعى ويتركز به نحو 59% من المنشآت الصناعية، ويسهم القطاع الخاص بنحو 83% فى إنتاجه، بينما يسهم القطاع العام بـ17%، وحقق معدل نمو 3.6% سنوياً فى المتوسط خلال الفترة من 2015 إلى 2019، كما بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية حوالى 3.4 مليار دولار عام 2019 وهو ما كان يمثل 13.4% من إجمالى الصادرات المصرية.

وأوضح التقرير أن الطلب العالمى على منتجات الصناعات الغذائية ازداد بصورة مطردة نتيجة لعدد من العوامل ومن أهمها النمو السكانى، والتحضر، ونمو الدخول، والتقدم التكنولوجى، والسياسات التجارية التى تنطوى على انخفاض التعريفات الجمركية للواردات، متابعاً أن الأسواق الحضرية المتنامية هى المحرك لنمو قطاع الأغذية الزراعية، حيث يستهلك سكان الحضر بالفعل ما يصل إلى 70% من الإمدادات الغذائية فى العالم.

وعرض تقرير مركز المعلومات أبرز المؤشرات المتعلقة بهذه الصناعات الغذائية، لافتاً إلى أن نسبة الصادرات العالمية من الصناعات الغذائية قد زادت من 192.1 مليار دولار فى عام 2016 إلى 225.7 مليار دولار فى عام 2020 بزيادة قدرها 33.6 مليار دولار، وبنسبة 17.5%، وبمعدل نمو 3.3% سنوياً.

أوضح تقرير مركز المعلومات أن الواردات العالمية من الصناعات الغذائية زادت من 227.5 مليار دولار إلى 270.7 مليار دولار فى الفترة نفسها بزيادة قدرها 43.2 مليار دولار بنسبة نحو 19% وبمعدل نمو 3.5% سنوياً.