دنيا سمير غانم تهنئ أبطال فيلم «فرق خبرة».. شاركت فيه دلال عبد العزيز

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، أبطال فيلم «فرق خبرة»، من بطولة محمد الشرنوبي وهدى المفتي بعد طرحه في السينمات، واحتفال صناعه مساء أمس بالعرض الخاص للفيلم في أحد سينمات مدينة الشيخ زايد.

دنيا سمير غانم تتذكر والدتها

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم عددا من الصور من العرض الخاص لفيلم «فرق خبرة» عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام». وعلقت عليها قائلة «ألف مبروك فيلم فرق خبرة بالتوفيق يارب لكل صناع الفيلم الله يرحمك يا أمي».

وتضمنت الصور التي نشرتها دنيا، الفنان محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه الدسوقي وهم يحملون صورة عليها بوستر فيلم «فرق الخبرة»، وتتصدره الفنانة دلال عبد العزيز، حيث إنه يُعد آخر أعمالها الفنية التي صورتها في السينما قبل وفاتها.

فيلم «فرق خبرة»

يذكر أن فيلم «فرق خبرة»، هو بطولة دلال عبد العزيز ومحمد الشرنوبي وهدى المفتي ومحمود البزاوي وطه الدسوقي وسينتيا خليفة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب .

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت قد رحلت عن عالمنا منذ عدة أشهر بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا وتم نقلها إلى المستشفى وخضوعها للعلاج، حتى شفيت منه، ولكن حدثت مضاعفات ما بعد كورونا وتم إصابتها بفشل رئوي، وهذا الأمر تسبب في رحيلها عن عالمنا.

وكانت آخر الأعمال الفنية التي قدمتها مسلسل ملوك الجدعنة، التي شاركت فيه بجانب عمرو سعد ومصطفي شعبان وياسمين رئيس ورانيا يوسف ويوسف شعبان وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.