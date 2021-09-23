عبير صبري تكشف لـ«الوطن» عن شعورها لحظة دفن جثمان دلال عبد العزيز

«كنت بحبها جدا ولحظة دفنها كانت مؤلمة».. بتلك الكلمات تحدثت الفنانة عبير صبري عن الراحلة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية يوم 7 أغسطس الماضي، داخل إحدى مستشفيات القاهرة بعد معاناتها من تداعيات فيروس «كورونا».

عبير صبري: دلال عبد العزيز كانت شخصية رائعة

وقالت عبير صبري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها حرصت على حضور صلاة الجنازة ومراسم دفن جثمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بدعوى أن الأخيرة كانت شخصية رائعة بما تعنيه الكلمة، بحسب قولها، مضيفة: «كنت أراها دوما في المناسبات الاجتماعية، ناهيك عن تقديمها للعديد من الأدوار الرائعة على مدار مشوارها الفني».

وتابعت: «تظل لحظة إنزال جثمانها القبر مؤلمة للغاية، إذ شعرت وقتها أنه لا شيء ذات قيمة في الحياة، وإنه لابد لنا كبشر أن نقيم علاقة جيدة مع أنفسنا ومع المولى عز وجل».

وبسؤالها عن خشيتها من الموت، ردت قائلة: «أخاف ولا أخاف في الوقت نفسه، لأن الموت حقيقة ومصير مُحتم على كل الناس دون استثناء».

دنيا سمير غانم تحيي الذكري الأربعين لرحيل والدتها

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، قد أحيت الذكرى الأربعين على رحيل والدتها دلال عبد العزيز، الأسبوع الماضي، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، ودعت لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها المولي عز وجل فسيح جناته.

فيما تحرص الفنانة إيمي سمير غانم، على الدعاء لوالدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الراحلة دلال عبد العزيز، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت في منشوراتها أنها تشعر بعدم الأمان بعد رحيلهما، وتشعر بالحاجة إليهما في العديد من المواقف الحياتية.