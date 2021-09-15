وضعه أحد محبيها.. «كولدير» صدقة جارية على روح دلال عبد العزيز «صور»

حرص أحد مُحبي الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، على شراء مبرد مياه «كولدير»، ووضعه في محيط قبرها، كصدقة جارية على روحها، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع مرور 40 يومًا على وفاتها، إذ رحلت عن عالمنا يوم 7 أغسطس الماضي.

ووضع صاحب الـ«الكولدير» لافتة على مُبرد المياه، مدونًا عليها جملة «صدقة جارية على روح الفنانة دلال عبد العزيز، رحمها الله».

«إيمي» و«دنيا» سمير غانم، حرصتا على زيارة قبر والدتهما

يذكر أنّ الفنانتين «إيمي» و«دنيا» سمير غانم، حرصتا على زيارة قبر والدتهما، صباح اليوم الأربعاء، كإحياءٍ لذكرى مرور 40 يومًا على وفاة دلال عبد العزيز، إذ قضى بعض الوقت بجوارها لقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وكذلك الأدعية الدينية، فضلًا عن وضع بخور حول القبر.

تفاصيل وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أنّ الفنانة دلال عبد العزيز، قد رحلت عن عالمنا، يوم 7 أغسطس الماضي، عن عمر ناهز 61 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، إذ تدهورت حالتها على مدار 4 شهور تقريبًا إثر إصابتها بفيروس كورونا، خلال تصويرها مسلسل «عالم موازي»، الذي كان من المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021.

تفاصيل دورها في مسلسل عالم موازي

وكانت مصادر من داخل مسلسل «عالم موازي»، قد كشفت لـ«الوطن» في وقتٍ سابق، تفاصيل دور دلال عبد العزيز، والذي رحلت قبل استكماله، قائلًا: إنها كانت تُجسد دور رئيس حي المنطقة التي يدور فيها الأحداث، إذ كان يجمعها مشاهد بغالبية الأبطال، لافتًا إلى أنَّها كانت قد انتهت من تصوير عدد كبير من المشاهد قبل الرحيل.

مسلسل «عالم موازي»، من بطولة دنيا سمير غانم، ودلال عبد العزيز، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، ومحمد أوتاكا، وهو من إخراج وإنتاج هشام جمال.