«الوزراء» يعلن تطعيم فئة جديدة بلقاح كورونا من الغد.. من 15 لـ18 سنة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، سيعلنون تفاصيل غدًا عن انضمام فئة عمرية جديدة لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فحتى الآن كانت الفئة العمرية المستهدفة هي ما فوق الـ18 سنة، لكن مع توافر حوالي 8 ملايين جرعة من لقاح «فايزر» سيتم تطعيم فئة جديدة.

«فايزر» اللقاح الوحيد المعتمد لتطعيم ما دون الـ18 عاما

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن «فايزر» يُعد اللقاح الوحيد المعتمد، الذي حصل حتى الآن على موافقة الجهات العلمية الدولية لدون سن الـ18، فبعض الدول نزلت بسن تلقي اللقاحات لـ12 سنة، بينما مصر اعتبارًا من الغد ستنزل بهذه السن لـ15 سنة، «يبقى الفئة العمرية الجديدة من 15 سنة وحتى لما دون الـ18 سنة».

لدينا 8 ملايين جرعة من لقاح «فايزر»

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أننا نستهدف طلبة المدارس الموجودين في هذه الفئة العمرية، «الـ8 ملايين جرعة من فايزر اللي عندنا هتغطي هذه الفئة، فهيكون نوع اللقاح اللي هيتلقوه هو فايزر، وبالجرعة اللي حددتها المنظمات الدولية الطبية العالمية»، موضحًا في الوقت ذاته أن كافة المقترحات الخاصة بالتوسع في توزيع اللقاحات سواء في الأندية الاجتماعية أو المولات أو مراكز شباب ناقشها اليوم الدكتور خالد عبد الغفار.

عربات متنقلة أمام المساجد والكنائس والمولات

وأوضح أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، تناول كل هذه الأمور، والفترة القادمة، ستشهد مزيدا من التوسع، وسيكون هناك عربات متنقلة أمام التجمعات وأمام الكنائس والجوامع، «إن شاء الله نصل لـ40% من المواطنين، ونتجاوزها بإذن الله هذا العام».