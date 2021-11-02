«رجال الأعمال العرب» يوضح حقيقة دعوة الصين مواطنيها لتخزين السلع الغذائية

نفى منتدى رجال الأعمال العرب في الصين، ما تم تداوله من إصدار وزارة التجارة في الصين بيانا تدعو فيه المواطنين إلى ضرورة تخزين السلع الأساسية والاستراتيجية دون أسباب معلومة.

وأكد منتدى رجال الأعمال العرب، أن ما يتم تداوله على أثر إصدار وزارة التجارة إعلانا مفاده دعوة المواطنين لشراء وتخزين الاحتياجات من المواد الضرورية الأساسية، يأتي بسبب استغراق بعض المواقع والجهات الإعلامية والإسهاب في التكهنات والتحليلات.

بيان التجارة الصينية لا يخص جميع أنحاء البلاد

وأضاف منتدى رجال الأعمال العرب، أن وزارة التجارة الصينية، أعقبت البيان الأول ببيان آخر، أكدت فيه على أن بيان دعوة المواطنين إلى شراء المواد الأساسية والضرورية من السلع الاستراتيجية، لا يخص جميع أنحاء الصين، بل يخص فقط المناطق التي ظهرت بها بعض البؤر، التي ظهرت بها بعض الحالات المصابة بجائحة كورونا وأغلقت على أثرها لمدة يومين.

وجدد منتدي رجال الأعمال العرب في الصين، نفيه لتلك الشائعات ​بما فيها وجود موجات لشراء وتخزين المواد الغذائية. وأكد المنتدى العربي في الصين، على أنه يود أن يطمئن كافة رجال الأعمال والمهتمين والمتابعين للشأن الصيني، كما يدعو كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة إلى التريث من الأخبار والتأكد من المصادر الرسمية قبل النشر والتحليل.

أنباء عن دعوة الحكومة الصينية مواطنيها لتخزين احتياطات غذائية

وكانت وسائل الإعلام، قد تداولات أنباء عن أن الحكومة الصينية، دعت مواطنيها إلى تخزين احتياطات غذائية من دون تحديد سبب الدعوة، أو ما إذا كان البلد مهدّدا بنقص الغذاء، وسط تفشٍّ محدود لفيروس كورونا أدى لتعطيل المواصلات.

ونقلت وسائل الإعلام بيانا، نشرته وزارة التجارة الصينية، مساء أمس الاثنين، على موقعها الإلكتروني، دعت فيه العائلات إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ.