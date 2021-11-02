«القباج» تكشف تفاصيل المعاش التأميني للمزارعين: يبدأ تجربته في الفيوم

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المعاش التأميني للمزارعين ستبدأ تجربته بمحافظة الفيوم، كما أنه متاح أمام جميع المزارعين من سن 18 عاما وحتى 50 عاما، موضحة أن هذا المعاش يأتي من منطلق احترام الوزارة لجميع المواطنين المصريين، ولهذا تعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية، حتى يساهم ذلك في تأمين جميع المواطنين على مدار فترة خدمتهم العملية، أو بعد خروجهم على المعاش، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمحاولة إطلاق معاش تأميني للمزارعين، لتشمل منظومة التأمين، وأن معظم المزارعين لم يؤمنوا على أنفسهم، وبالتالي حين يبلغون سن المعاش أو يتقدمون بالعمر، يصبحون بلا عائد شهري.

وأوضحت «القباج»، عبر مداخلة هاتفية، مساء اليوم الثلاثاء، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتشارك في تقديمه الإعلامية لبنى عسل، أن معاش برنامج تكافل وكرامة، لا يستطيع أن يتضمن كل هؤلاء المزارعين، كاشفة أن مصر فيها 5 ملايين مزارع، أغلبهم من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، مضيفة: «اللي عنده حيازات كبيرة مش عدد كبير»، متابعة أن غالبية هؤلاء يعتمدون طوال حياتهم على قدراتهم الجسمانية والصحية في ممارسة أعمالهم الزراعية بشكل يومي، ولكن مع التقدم في العمر يفقدون قدراتهم، وبالتالي يفقدون مصدر دخلهم.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة قدمت عرضا فيما يخص معاشات المزارعين، يتيح خيارين، إما أن يقوم المزارع بالتأمين على نفسه بدفع مبلغ التأمين دفعة واحدة، أو استخدام نظام الدفع السنوي بحيث يدفع مبلغا كل عام، مقابل أن يحصل على معاش من فوائد هذا المبلغ مضافا إليه مساهمات الدولة بعدما يتقدم بالعمر.

وزيرة التضامن: المعاش التأميني للمزارعين متاح أمام الجميع من سن 18 إلى 50 عاما

ونبهت الوزيرة أن هذا المعاش التأميني سيتاح أمام جميع المزارعين من سن 18 حتى 50 عاما، موضحة أن أقصى سن يمكن أن ينضم لهذا النظام هو سن الـ 50، موضحة أن المزارع بهذا النظام هو من سيحدد قيمة المعاش الذي يرغب في تقاضيه بعد أن يتوقف عن العمل، ووفق اختياره يتحدد قيمة التأمين الذي سيدفعه سواء كان دفعة واحدة، أو بنظام الدفع مرة كل سنة.

وتابعت الوزيرة: «المزارع بيدفع مبلغ لا يتجاوز الـ 3 آلاف جنيه سنويا، على مدار 15 سنة، وهو اللي بيختار إذا كان حابب يقبض معاش 500 أو 1000 أو 1500 جنيه»، موضحة أن هذا النظام المعاشي يوفر للمزارع تأمينا صحيا وتأمينا على الحياة، كما أنه نظام يحمي أسرة المزارع في حالة الوفاة أو العجز أو الشيخوخة، حيث ينقل المعاش إلى أولاده بعد ذلك.

وزيرة التضامن: سنبدأ تطبيق المعاش التأميني للمزارعين من محافظة الفيوم

وأردفت الوزيرة، أنه تم إجراء بحث أولي على عينة من المزارعين حول تقبل هذا النظام المعاشي، ووجدوا أن 56% من مزارعي هذه العينة تقبلوا هذا المعاش، معلنة أنه سيبدأ تطبيق هذا النظام أولا بمحافظة الفيوم كبداية لتجربته، موضحة أنه لا يقتصر على المزارعين الرجال فقط، بل متاح أيضا أمام السيدات، وكذلك للمزارع وزوجته.